Статистика коронавируса на 20 марта: 260 смертей за сутки

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Житомирской и Одесской областях.

По состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 15 292 новых случаев коронавируса. Среди заболевших – 797 детей и 367 медработников. Об этом сообщается на официальном канале Минздрава в Telegram.

За последние сутки в Украине:

госпитализированы – 4 369 человек;

летальных случаев – 260 (днем ранее — 262);

выздоровели – 5 190 человек.

В больницах было проведено 114 719 тестов на коронавирус за сутки, из которых ПЦР-тестов – 50 800, методом ИФА – 23 398, а также 40 521 экспресс-тест.

За все время пандемии в Украине:

заболели — 1 535 218 человек;

выздоровели — 1 253 972 человека;

летальных исходов — 29 775;

проведено ПЦР-тестов — 7 624 537.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 1070 случаев;

Винницкая область — 823 случая;

Волынская область — 240 случаев;

Днепропетровская область — 1104 случая;

Донецкая область — 583 случая;

Житомирская область — 1082 случая;

Закарпатская область — 366 случаев;

Запорожская область — 485 случаев;

Ивано-Франковская область — 410 случаев;

Киевская область — 1036 случаев;

Кировоградская область — 137 случаев;

Луганская область — 115 случаев;

Львовская область — 1180 случаев;

Николаевская область — 408 случаев;

Одесская область — 1037 случаев;

Полтавская область — 400 случаев;

Ровенская область — 432 случая;

Сумская область — 564 случая;

Тернопольская область — 598 случаев;

Харьковская область — 754 случая;

Херсонская область — 90 случаев;

Хмельницкая область — 871 случай;

Черкасская область — 582 случая;

Черновицкая область — 539 случаев;

Черниговская область — 386 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Отметим, по состоянию на вечер пятницы, 19 марта, в Украине заняты 37 569 из 73 039 койко-мест для пациентов с коронавирусом или подозрением на него (51,44% от их общего числа). По сравнению с предыдущим днем число занятых коек выросло на 924 единицы (по состоянию на вечер четверга их было 36 645).

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 20 марта Киев закрывается на локдаун, который продлится до 9 апреля. Кроме того, в Киевской области тоже усилили карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.

С 19 марта во Львове усилили карантин из-за большого количества больных коронавирусом.

В МОЗ Украины заявляли, что новый локдаун по всей стране возможен, если 13 областей попадут в "красную" зону. А вечером 19 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в ближайшее время должно состояться новое заседание их ведомства, посвященное вопросу коронавируса и всеукраинского локдауна.