Статистика коронавируса на 20 марта: 260 смертей за сутки
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев в Киеве, Львовской, Днепропетровской, Житомирской и Одесской областях.
По состоянию на утро 20 марта в Украине зафиксировано 15 292 новых случаев коронавируса. Среди заболевших – 797 детей и 367 медработников. Об этом сообщается на официальном канале Минздрава в Telegram.
За последние сутки в Украине:
- госпитализированы – 4 369 человек;
- летальных случаев – 260 (днем ранее — 262);
- выздоровели – 5 190 человек.
В больницах было проведено 114 719 тестов на коронавирус за сутки, из которых ПЦР-тестов – 50 800, методом ИФА – 23 398, а также 40 521 экспресс-тест.
За все время пандемии в Украине:
- заболели — 1 535 218 человек;
- выздоровели — 1 253 972 человека;
- летальных исходов — 29 775;
- проведено ПЦР-тестов — 7 624 537.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1070), Львовской (1180), Днепропетровской (1104), Житомирской (1082) и Одесской (1037) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 1070 случаев;
- Винницкая область — 823 случая;
- Волынская область — 240 случаев;
- Днепропетровская область — 1104 случая;
- Донецкая область — 583 случая;
- Житомирская область — 1082 случая;
- Закарпатская область — 366 случаев;
- Запорожская область — 485 случаев;
- Ивано-Франковская область — 410 случаев;
- Киевская область — 1036 случаев;
- Кировоградская область — 137 случаев;
- Луганская область — 115 случаев;
- Львовская область — 1180 случаев;
- Николаевская область — 408 случаев;
- Одесская область — 1037 случаев;
- Полтавская область — 400 случаев;
- Ровенская область — 432 случая;
- Сумская область — 564 случая;
- Тернопольская область — 598 случаев;
- Харьковская область — 754 случая;
- Херсонская область — 90 случаев;
- Хмельницкая область — 871 случай;
- Черкасская область — 582 случая;
- Черновицкая область — 539 случаев;
- Черниговская область — 386 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Отметим, по состоянию на вечер пятницы, 19 марта, в Украине заняты 37 569 из 73 039 койко-мест для пациентов с коронавирусом или подозрением на него (51,44% от их общего числа). По сравнению с предыдущим днем число занятых коек выросло на 924 единицы (по состоянию на вечер четверга их было 36 645).
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 20 марта Киев закрывается на локдаун, который продлится до 9 апреля. Кроме того, в Киевской области тоже усилили карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.
С 19 марта во Львове усилили карантин из-за большого количества больных коронавирусом.
В МОЗ Украины заявляли, что новый локдаун по всей стране возможен, если 13 областей попадут в "красную" зону. А вечером 19 марта секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в ближайшее время должно состояться новое заседание их ведомства, посвященное вопросу коронавируса и всеукраинского локдауна.