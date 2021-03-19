Локдаун и коронавирус в Украине обсудят на новом заседании СНБО, - Данилов

Решения касательно ужесточения карантинных ограничений, отметил секретарь ведомства, могут принимать местные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время брифинга 19 марта заявил, что вскоре может состояться специальное заседание их ведомства, посвященное теме возможного введения локдауна по всей стране.

"Что касается локдауна и коронавируса, я думаю, что в ближайшее время будет соответствующее заседание СНБО по этому поводу проводиться", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что ситуация с коронавирусом в стране крайне тяжелая.

"Аппарат СНБО вынужден обращаться к органам местного самоуправления, которые согласно действующему законодательству должны принимать в этом участие. Мы начали на этой неделе уже отправлять информационные письма всем. Есть обратная связь, начинают местные органы власти проводить свои заседания комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций", — рассказал Данилов.

Ранее стало известно, что с 20 марта Киев закроют на локдаун, который продлится три недели — до 9 апреля. Кроме того, в Киевской области тоже усилили карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.

С 19 марта во Львове усиливают карантин из-за большого количества больных коронавирусом.

В МОЗ Украины заявляли, что новый локдаун по всей стране возможен, если 13 областей попадут в "красную" зону.