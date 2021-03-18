Карантин в Киеве: с 20 марта столица уходит в локдаун

Жесткие карантинные ограничения вводятся на три недели с 20 марта по 9 апреля.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, с субботы столица усиливает карантинные ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом градоначальник сообщил на брифинге.

Будут введены ограничения:

закрывают кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ, кроме продуктовых магазинов.

запрещается проведение массовых мероприятий.

кафе и рестораны будут работать исключительно на "вынос".

Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы, но без групповых занятий.

Продолжат работу детские сады. Школьники после каникул вернутся к учебе в дистанционном режиме.

"Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры", — сказал Кличко.

Общественный транспорт будет работать в обычном режиме с заполненностью мест для сидения на 50%.

Ограничения вводятся до 9 апреля включительно.

Также мэр требует возвращения органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мероприятий, которых города лишили с 17 февраля.

В Украине растет количество заболевших COVID-19. В Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой.

С 19 марта во Львове усиливают карантин из-за большого количества больных на коронавирус. Ученики младших классов пойдут на каникулы, а старшеклассники перейдут на дистанционное обучение.