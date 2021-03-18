Карантин в Киеве: с 20 марта столица уходит в локдаун
Жесткие карантинные ограничения вводятся на три недели с 20 марта по 9 апреля.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, с субботы столица усиливает карантинные ограничения из-за ситуации с коронавирусом. Об этом градоначальник сообщил на брифинге.
Будут введены ограничения:
- закрывают кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ, кроме продуктовых магазинов.
- запрещается проведение массовых мероприятий.
- кафе и рестораны будут работать исключительно на "вынос".
Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы, но без групповых занятий.
Продолжат работу детские сады. Школьники после каникул вернутся к учебе в дистанционном режиме.
"Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры", — сказал Кличко.
Общественный транспорт будет работать в обычном режиме с заполненностью мест для сидения на 50%.
Ограничения вводятся до 9 апреля включительно.
Также мэр требует возвращения органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решение об установлении ограничительных мероприятий, которых города лишили с 17 февраля.
В Украине растет количество заболевших COVID-19. В Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой.
С 19 марта во Львове усиливают карантин из-за большого количества больных на коронавирус. Ученики младших классов пойдут на каникулы, а старшеклассники перейдут на дистанционное обучение.