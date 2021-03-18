Карантин у Києві: з 20 березня столиця йде на локдаун
Жорсткі карантинні обмеження вводяться на три тижні з 20 березня по 9 квітня.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що з суботи столиця посилює карантинні обмеження через ситуацію з коронавірусом. Про це мер міста повідомив на брифінгу.
Будуть введені обмеження:
- закривають кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, ТРЦ, крім продуктових магазинів.
- забороняється проведення масових заходів.
- кафе і ресторани працюватимуть тільки на "винос".
Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали, але без групових занять.
Продовжать роботу дитячі сади. Школярі після канікул повернуться до навчання в дистанційному режимі.
"Приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Крім підприємств критичної інфраструктури", — сказав Кличко.
Громадський транспорт працюватиме у звичайному режимі із заповненістю місць для сидіння на 50%.
Обмеження вводяться до 9 квітня включно.
Також мер вимагає повернення органам місцевої влади повноважень самостійно приймати рішення про встановлення обмежувальних заходів, яких міста позбавили з 17 лютого.