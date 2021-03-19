Локдаун і коронавірус в Україні обговорять на новому засіданні РНБО, — Данилов

Рішення щодо посилення карантинних обмежень, зазначив секретар відомства, можуть приймати місцеві комісії з питань ТЕБ та НС.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данилов під час брифінгу 19 березня заявив, що незабаром може відбутися спеціальне засідання їх відомства, присвячене темі можливого введення локдауну по всій країні.

"Що стосується локдауну і коронавірусу, я думаю, що найближчим часом буде відповідне засідання РНБО з цього приводу", — зазначив Данилов.

Секретар РНБО зазначив, що ситуація з коронавірусом в країні вкрай тяжка.

"Апарат РНБО змушений звертатися до органів місцевого самоврядування, які згідно з чинним законодавством повинні приймати у цьому участь. Ми почали на цьому тижні вже відправляти інформаційні листи всім. Є зворотний зв'язок, починають місцеві органи влади проводити свої засідання комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій", — розповів Данілов.

Раніше стало відомо, що з 20 березня Київ закриють на локдаун, який триватиме три тижні — до 9 квітня. Крім того, в Київській області теж посилили карантин через поширення коронавірусної інфекції.

З 19 березня у Львові посилюють карантин через велику кількість хворих коронавірусом.

У МОЗ України заявляли, що новий локдаун по всій країні можливий, якщо 13 областей потраплять в "червону" зону.