Киевская область ужесточает карантин вслед за столицей

Жесткие ограничения будут действовать на протяжении трех недель. При этом чиновники утверждают, что могут пересмотреть решение, если ситуация будет улучшаться.

Киевская область усиливает карантин после того, как на аналогичный шаг пошло руководство столицы. Соответствующее решение приняли в пятницу, 19 марта, на внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Новые ограничения вступят в силу с воскресенья, 21 марта, и продлятся до 9 апреля. В регионе будет запрещено следующее:

заполненность автобусов, трамваев и троллейбусов пассажирами более чем на 50% мест для сидения;

богослужения в церквях, если невозможно обеспечить на каждого человека не менее 10 квадратных метров;

работа кафе и ресторанов, за исключением доставки на вынос;

работа торгово-развлекательных центров и детских развлекательных учреждений;

работа магазинов по продаже непродовольственных товаров, за исключением доставки на вынос;

работа культурных учреждений, бассейнов, проведение массовых мероприятий, помимо матчей командных игровых видов спорта (без присутствия зрителей);

работа непродовольственных рынков и ярмарок.

Следует отметить, что продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины и цветочные магазины продолжат работать, но в них на одного покупателя должно приходиться не менее 20 квадратных метров помещения.

Рестораны и отели ограничат работы, школьники после каникул отправятся на дистанционное обучения. Детские сады продолжат работать.

Председатель Киевской городской государственной администрации Василий Володин заявил, что если ситуация будет улучшаться в течение недели, то в регионе смогут рассмотреть вопрос сокращения ограничений.

"Пока же ситуация, к сожалению, критическая, поэтому прошу всех с пониманием отнестись к принятых мер. Это вынужденная мера, на которую мы идем ради сохранения жизни и здоровья людей", – отметил чиновник.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко ранее заявил, что столица усиливает карантинные ограничения из-за ситуации с коронавирусом с субботы, 20 марта. Там закроют кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ, кроме продуктовых магазинов; будет запрещено проведение массовых мероприятий; кафе и рестораны будут работать исключительно на "вынос".

В Украине растет количество заболевших COVID-19. В Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой.

С 19 марта во Львове усиливают карантин из-за большого количества больных коронавирусом. Ученики младших классов пойдут на каникулы, а старшеклассники перейдут на дистанционное обучение.