Новый локдаун в Киеве. Зачем Кличко ужесточил карантин

С 20 марта в столице начнется очередной трехнедельный локдаун. Фокус разбирался, насколько это решение оправдано и есть ли у Виталия Кличко в этом свой интерес.

Во вторник мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в ближайшее время столица может перейти из "оранжевой" карантинной зоны в "красную", так как количество заболевших коронавирусом с каждым днем растет.

"Если сейчас не усилить ограничения, и динамика будет оставаться угрожающей — это вопрос лишь нескольких дней, возможно, одной недели", — предупредил глава города, обратившись к Кабинету министров.

Долго выжидать Кличко не стал и уже в четверг объявил, что с 20 марта в столице начнется очередной трехнедельный локдаун: в городе закроют ТРЦ, кинотеатры и рестораны, запретят массовые мероприятия. Фокус разбирался, насколько это решение оправдано.

Новые рекорды

Еще 9 марта Олег Рубан, глава Госпотребслужбы в Киеве, сообщал, что столица будет находиться в оранжевой карантинной зоне на протяжении ближайших двух месяцев. Эту ситуацию он назвал "прогнозированной" и "нормальной". Однако с этого момента показатели в городе стали стремительно ухудшаться. И уже 15 марта Максим Степанов, министр здравоохранения Украины, заявил журналистам, что Киев в ближайшие дни может попасть в красную зону карантина. Это означает автоматическое возвращение жестких ограничений: запрет на работу точек общепита, торгово-развлекательных центров, кинотеатров, школ и вузов, спортзалов и рынков.

Виталий Кличко призвал Кабинет министров пойти на опережение и расширить перечень противоэпидемических ограничений. Максим Степанов, в свою очередь, публично рекомендовал местным властям самостоятельно вводить дополнительные ограничения для стабилизации ситуации, не дожидаясь распоряжений правительства. Министр посоветовал брать пример со Львова, где городской голова Андрей Садовой ужесточил карантин.

Активизация красной зоны происходит в том случае, если три дня подряд фиксируются превышения показателей как минимум по двум пунктам из следующего перечня: загруженность больничных коек с кислородом более 65%; более 60 госпитализаций с коронавирусом на 100 тыс. населения на протяжении недели; увеличение количества госпитализаций более чем на 50% за 7 дней; менее чем 300 проведенных ПЦР-тестов на 100 тыс. населения за 7 дней; коэффициент подтвержденных случаев COVID-19 у протестированных превышает 20%.

За последние полторы недели коронавирусная статистика в Киеве значительно ухудшилась. 9 марта в столице зафиксировали 201 новый подтвержденный случай, 12 марта количество заболевших увеличилось на 896 человек, 13 марта – 1049, а 17 марта был побит рекорд с начала года — заболел 1121 человек.

Эксперты, оценивая ситуация с COVID-19, в первую очередь рекомендуют обращать внимание на госпитализацию пациентов. Здесь показатели тоже неутешительные: 14 марта госпитализировали 77,2 человека на 100 тыс. населения (при норме 60); 15 марта — 79,3; 16 марта — 90,3. Загруженность больничных коек с кислородом выросла с 59,7% 14 марта до 69,8% 16 марта (при норме 65%).

"Сегодня в стационарах медучреждений столицы — более 3,5 тыс. госпитализированных пациентов — больных и с подозрением на коронавирус. Из них 71% — в тяжелом состоянии. Это наиболее сложная ситуация для медиков Киева с начала пандемии", — прокомментировал Виталий Кличко 16 марта. По его словам, с такими темпами распространения вируса уже через несколько дней мест в больницах не останется. По словам мэра, киевлянам, несмотря на обещания правительства, так и не выделили койки в учреждениях Национальной академии наук, Минздрава и ведомственных больницах. Речь идет об 11 тыс. мест, уточнил глава города.

В то же время, охват тестирования в Киеве остается в норме — 2419 человек на 100 тыс. населения. Коэффициент подтвержденных случаев также не превышает 20%: 16 марта он составил 7,9%. Динамика уровня госпитализации была на уровне 31,2% (критической считается отметка в 50%).

Однако Дмитрий Левинский, врач-радиолог из Киевской городской клинической больницы №12, на своей странице в Facebook написал, что в опорных медучреждениях города мест уже не осталось.

"В нашей больнице, к примеру, больных начали размещать в чистые зоны (для персонала и резерв под экстренку)", — комментирует ситуацию медик.

Перехватить инициативу

Однако тревожная коронавирусная статистика не очень-то беспокоит многих украинцев, и в воскресенье, 14 марта, несмотря на карантинные ограничения, они отпраздновали Масленицу. Без массовых гуляний в стране не обошлось, и Киев также не стал исключением, к примеру, на ВДНХ собрались тысячи людей, мало кто из них соблюдал дистанцию и закрывал лица масками.

После праздника в КГГА осознали, что количество случаев заражения коронавирусом в городе только растет. 18 марта Виталий Кличко заявил, что с субботы столица усиливает карантинные ограничения из-за ситуации с коронавирусом.

"Думаю, в этом случае работает банальный инстинкт политической безопасности. Кличко боится, что если не ввести локдаун, то масштабы эпидемии могут быть ужасающими", — рассуждает политолог Владимир Фесенко в разговоре с Фокусом.

Он не исключает, что в окружении мэра также обеспокоены, что сложившаяся ситуация может ударить по его позициям.

Стоит отметить, что Кличко – один из тех украинских градоначальников, которые всегда выступали за карантинные ограничения, в отличие от мэров других городов, которые отказывались поддерживать локдаун. Сейчас городской голова также решил не идти на конфронтацию с центральной властью, ведь отношения с ней у него и так непростые. К примеру, в Офисе президента едва ли не напрямую указали на неспособность Кличко решать сложные вопросы. Речь идет о строительстве транспортной развязки на Дарницком мосту и достройке Подольско-Воскресенского моста, которые находятся на балансе города. Мэр столицы пока так и не смог достроить эти объекты, хотя неоднократно обещал.

"Если местная власть только обещает, просит деньги у государства и ничего не делает, значит, мы будем сами это делать", — констатировал представитель Банковой Кирилл Тимошенко и в итоге объекты передали "Укравтодору".

Ситуация с коронавирусом и объявление локдауна – это возможность перехватить инициативу и показать, что у столицы есть мэр и он держит руку на пульсе, предполагает политический эксперт Петр Олещук. Однако он не исключает, что это непопулярное решение ударит по Кличко, ведь им будут очень недовольны представители бизнеса и тысячи наемных работников, которые снова потеряют доход из-за новых ограничений.