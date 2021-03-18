Новий локдаун у Києві. Навіщо Кличко посилив карантин

З 20 березня в столиці почнеться черговий тритижневий локдаун. Фокус розбирався, наскільки це рішення виправдане.

У вівторок мер Києва Віталій Кличко заявив, що найближчим часом столиця може перейти з "помаранчевої" карантинної зони в "червону", оскільки кількість хворих на коронавірус з кожним днем зростає.

"Якщо зараз не посилити обмеження, і динаміка залишатиметься загрозливою — це питання лише кількох днів, можливо, одного тижня", — попередив голова міста, звернувшись до Кабінету Міністрів.

Довго чекати Кличко не став і вже в четвер оголосив, що з 20 березня в столиці почнеться черговий тритижневий локдаун: у місті закриють ТРЦ, кінотеатри і ресторани, заборонять масові заходи. Фокус розбирався, наскільки це рішення виправдане.

Нові рекорди

Ще 9 березня Олег Рубан, голова Держпотребслужби в Києві, повідомляв, що столиця буде перебувати в помаранчевій карантинній зоні протягом найближчих двох місяців. Цю ситуацію він назвав "прогнозованою" і "нормальною". Однак з цього моменту показники в місті стали стрімко погіршуватися. І вже 15 березня Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України, заявив журналістам, що Київ у найближчі дні може потрапити в червону зону карантину. Це означає автоматичне повернення жорстких обмежень: заборона на роботу закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, кінотеатрів, шкіл та ЗВО, спортзалів і ринків.

Віталій Кличко закликав Кабінет Міністрів піти на випередження і розширити перелік протиепідемічних обмежень. Максим Степанов у свою чергу публічно рекомендував місцевій владі самостійно вводити додаткові обмеження для стабілізації ситуації, не чекаючи розпоряджень уряду. Міністр порадив брати приклад зі Львова, де міський голова Андрій Садовий посилив карантин.

Активізація червоної зони відбувається в тому випадку, якщо три дні поспіль фіксуються перевищення показників як мінімум за двома пунктами з наступного переліку: завантаженість лікарняних ліжок з киснем понад 65%; понад 60 госпіталізацій з коронавірусом на 100 тис. населення протягом тижня; збільшення кількості госпіталізацій на понад 50% за 7 днів; менш ніж 300 проведених ПЦР-тестів на 100 тис. населення за 7 днів; коефіцієнт підтверджених випадків COVID-19 у протестованих перевищує 20%.

За останні півтора тижні коронавірусна статистика в Києві значно погіршилася. 9 березня в столиці зафіксували 201 новий підтверджений випадок, 12 березня кількість хворих збільшилася на 896 осіб, 13 березня — 1049, а 17 березня був побитий рекорд з початку року — захворіла +1121 особа.

Експерти, оцінюючи ситуацію з COVID-19 спершу рекомендують звертати увагу на госпіталізацію пацієнтів. Тут показники теж невтішні: 14 березня госпіталізували 77,2 людей на 100 тис. населення (при нормі 60); 15 березня — 79,3; 16 березня — 90,3. Завантаженість лікарняних ліжок з киснем зросла з 59,7% 14 березня до 69,8% 16 березня (за норми 65%).

"Сьогодні в стаціонарах медичних закладів столиці — понад 3,5 тис. госпіталізованих пацієнтів — хворих і з підозрою на коронавірус. З них 71% — у важкому стані. Це найбільш складна ситуація для медиків Києва з початку пандемії", — прокоментував Віталій Кличко 16 березня. За його словами, з такими темпами поширення вірусу вже через кілька днів місць у лікарнях не залишиться. За словами мера, киянам, незважаючи на обіцянки уряду, так і не виділили ліжка в установах Національної академії наук, Міністерства охорони здоров'я та відомчих лікарнях. Йдеться про 11 тис. місць, уточнив голова міста.

У той же час охоплення тестування в Києві залишається в нормі — 2419 осіб на 100 тис. населення. Коефіцієнт підтверджених випадків також не перевищує 20%: 16 березня він становив 7,9%. Динаміка рівня госпіталізації була на рівні 31,2% (критичною вважається відмітка в 50%).

Однак Дмитро Левинський, лікар-радіолог з Київської міської клінічної лікарні №12, на своїй сторінці у Facebook написав, що в опорних медустановах міста місць уже не залишилося.

"У нашій лікарні, наприклад, хворих почали розміщувати в чисті зони (для персоналу і резерв під екстрені випадки)", — коментує ситуацію медик.

Перехопити ініціативу

Однак тривожна коронавірусна статистика не дуже-то турбує багатьох українців, і в неділю, 14 березня, незважаючи на карантинні обмеження, вони відсвяткували Масляну. Без масових гулянь у країні не обійшлося, і Київ також не став винятком, наприклад, на ВДНГ зібралися тисячі людей, мало хто з них дотримувався дистанції і закривав обличчя масками.

Після свята в КМДА усвідомили, що кількість випадків зараження коронавірусом у місті тільки зростає. 18 березня Віталій Кличко заявив, що з суботи столиця посилює карантинні обмеження через ситуацію з коронавірусом.

"Думаю, у цьому випадку працює банальний інстинкт політичної безпеки. Кличко боїться, що якщо не ввести локдаун, то масштаби епідемії можуть бути жахливими", — міркує політолог Володимир Фесенко в розмові з Фокусом.

Він не виключає, що в оточенні мера також стурбовані, що ситуація, що склалася, може вдарити по його позиціях.

Варто зазначити, що Кличко — один з тих українських градоначальників, які завжди виступали за карантинні обмеження, на відміну від мерів інших міст, які відмовлялися підтримувати локдаун. Наразі міський голова також вирішив не йти на конфронтацію з центральною владою, адже відносини з нею в нього і так непрості. Наприклад, в Офісі президента чи не безпосередньо вказали на нездатність Кличка вирішувати складні питання. Йдеться про будівництво транспортної розв'язки на Дарницькому мосту і добудові Подільсько-Воскресенського моста, які перебувають на балансі міста. Мер столиці поки так і не зміг добудувати ці об'єкти, хоча неодноразово обіцяв.

"Якщо місцева влада тільки обіцяє, просить гроші в держави і нічого не робить, значить, ми будемо самі це робити", — констатував представник Банкової Кирило Тимошенко і в підсумку об'єкти передали "Укравтодору".

Ситуація з коронавірусом і оголошенням локдауну — це можливість перехопити ініціативу і показати, що в столиці є мер і він тримає руку на пульсі, передбачає політичний експерт Петро Олещук. Однак він не виключає, що це непопулярне рішення вдарить по Кличку, адже ним будуть дуже незадоволені представники бізнесу і тисячі найманих працівників, які знову втратять дохід через нові обмеження.