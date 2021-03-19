Київська область посилює карантин за прикладом столиці

У регіоні на три тижні заборонять роботу культурних установ, закладів громадського харчування, непродовольчих магазинів та ринків.

Київська область посилює карантин після того, як на аналогічний крок пішло керівництво столиці. Відповідне рішення ухвалили в п'ятницю, 19 березня, на позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Нові обмеження набудуть чинності з неділі, 21 березня, і триватимуть до 9 квітня. У регіоні будуть заборонені:

заповненість автобусів, трамваїв і тролейбусів пасажирами більш ніж на 50% місць для сидіння;

богослужіння в церквах, якщо неможливо забезпечити на кожну людину не менше 10 квадратних метрів;

робота кафе та ресторанів, за винятком доставки на виніс;

робота торгово-розважальних центрів і дитячих розважальних закладів;

робота магазинів із продажу непродовольчих товарів, за винятком доставки на виніс;

робота культурних установ, басейнів, проведення масових заходів, крім матчів командних ігрових видів спорту (без присутності глядачів);

робота непродовольчих ринків та ярмарків.

Варто зазначити, що продуктові магазини, аптеки, зоомагазини та квіткові магазини продовжать працювати, але в них на одного покупця має припадати не менше 20 квадратних метрів приміщення.

Ресторани та готелі обмежать роботи, школярів після канікул переведуть на дистанційне навчання. Дитячі садки продовжать працювати.

Голова Київської міської державної адміністрації Василь Володін заявив, що якщо ситуація поліпшуватиметься протягом тижня, то в регіоні зможуть розглянути питання скорочення обмежень.

"Поки ж ситуація, на жаль, критична, тому прошу всіх із розумінням поставитися до вжитих заходів. Це вимушений захід, на який ми йдемо заради збереження життя і здоров'я людей", — зазначив чиновник.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко раніше заявив, що столиця підсилює карантинні обмеження через ситуацію з коронавірусом із суботи, 20 березня. Там закриють кінотеатри, театри, музеї, концертні зали, ТРЦ, крім продуктових магазинів; буде заборонене проведення масових заходів; кафе і ресторани працюватимуть виключно на "виніс".

В Україні зростає кількість хворих COVID-19. У Національній академії наук заявляють, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати національною катастрофою.

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