Статистика коронавірусу на 20 березня: 260 смертей за добу
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків в Києві, Львівській, Дніпропетровській, Житомирській та Одеській областях.
Станом на ранок 20 березня в Україні зафіксовано 15 292 нових випадка коронавірусу. Серед захворілих — 797 дітей та 367 медпрацівників. Про це повідомляється на офіційному каналі МОЗ в Telegram.
За останню добу в Україні:
- госпіталізовані — 4 369 осіб;
- летальних випадків — 260 (добою раніше — 262);
- одужали — 5 190 осіб.
У лікарнях було проведено 114 719 тестів на коронавірус за добу, з яких ПЛР-тестів — 50 800, методом ІФА — 23 398, а також 40 521 експрес-тест.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли — 1 535 218 осіб;
- одужали — 1 253 972 особи;
- летальних випадків — 29 775;
- проведено ПЛР-тестів — 7 624 537.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) і Одеській (1037) областях.
Кількість захворювань в регіонах на добу:
- м Київ — 1070 випадків;
- Вінницька область — 823 випадки;
- Волинська область — 240 випадків;
- Дніпропетровська область — 1104 випадки;
- Донецька область — 583 випадки;
- Житомирська область — 1082 випадки;
- Закарпатська область — 366 випадків;
- Запорізька область — 485 випадків;
- Івано-Франківська область — 410 випадків;
- Київська область — 1036 випадків;
- Кіровоградська область — 137 випадків;
- Луганська область — 115 випадків;
- Львівська область — 1180 випадків;
- Миколаївська область — 408 випадків;
- Одеська область — 1037 випадків;
- Полтавська область — 400 випадків;
- Рівненська область — 432 випадки;
- Сумська область — 564 випадки;
- Тернопільська область — 598 випадків;
- Харківська область — 754 випадки;
- Херсонська область — 90 випадків;
- Хмельницька область — 871 випадок;
- Черкаська область — 582 випадки;
- Чернівецька область — 539 випадків;
- Чернігівська область — 386 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.
Відзначимо, станом на вечір п'ятниці, 19 березня, в Україні зайняті 37 569 з 73 039 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом або підозрою на нього (51,44% від їх загального числа). У порівнянні з попереднім днем число зайнятих ліжок зросло на 924 одиниці (за станом на вечір четверга їх було 36 645).
Через погіршення ситуації з коронавірусом з 20 березня Київ закривається на локдаун, який триватиме до 9 квітня. Крім того, в Київській області теж посилили карантин через поширення коронавирусной інфекції.
З 19 березня у Львові посилили карантин через велику кількість хворих на коронавірус.
У МОЗ України заявляли, що новий локдаун по всій країні можливий, якщо 13 областей потраплять в "червону" зону. А увечері 19 березня секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що найближчим часом має відбутися нове засідання їх відомства, присвячене питанню коронавірусу і всеукраїнського локдауна.