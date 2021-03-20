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Статистика коронавірусу на 20 березня: 260 смертей за добу

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Фото: ukranews.com | коронавірус

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків в Києві, Львівській, Дніпропетровській, Житомирській та Одеській областях.

Станом на ранок 20 березня в Україні зафіксовано 15 292 нових випадка коронавірусу. Серед захворілих — 797 дітей та 367 медпрацівників. Про це повідомляється на офіційному каналі МОЗ в Telegram.

За останню добу в Україні:

  • госпіталізовані — 4 369 осіб;
  • летальних випадків — 260 (добою раніше — 262);
  • одужали — 5 190 осіб.

У лікарнях було проведено 114 719 тестів на коронавірус за добу, з яких ПЛР-тестів — 50 800, методом ІФА — 23 398, а також 40 521 експрес-тест.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли — 1 535 218 осіб;
  • одужали — 1 253 972 особи;
  • летальних випадків — 29 775;
  • проведено ПЛР-тестів — 7 624 537.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Києві (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) і Одеській (1037) областях.

Кількість захворювань в регіонах на добу:

  • м Київ — 1070 випадків;
  • Вінницька область — 823 випадки;
  • Волинська область — 240 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1104 випадки;
  • Донецька область — 583 випадки;
  • Житомирська область — 1082 випадки;
  • Закарпатська область — 366 випадків;
  • Запорізька область — 485 випадків;
  • Івано-Франківська область — 410 випадків;
  • Київська область — 1036 випадків;
  • Кіровоградська область — 137 випадків;
  • Луганська область — 115 випадків;
  • Львівська область — 1180 випадків;
  • Миколаївська область — 408 випадків;
  • Одеська область — 1037 випадків;
  • Полтавська область — 400 випадків;
  • Рівненська область — 432 випадки;
  • Сумська область — 564 випадки;
  • Тернопільська область — 598 випадків;
  • Харківська область — 754 випадки;
  • Херсонська область — 90 випадків;
  • Хмельницька область — 871 випадок;
  • Черкаська область — 582 випадки;
  • Чернівецька область — 539 випадків;
  • Чернігівська область — 386 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополя відсутні.

Відзначимо, станом на вечір п'ятниці, 19 березня, в Україні зайняті 37 569 з 73 039 ліжкомісць для пацієнтів з коронавірусом або підозрою на нього (51,44% від їх загального числа). У порівнянні з попереднім днем число зайнятих ліжок зросло на 924 одиниці (за станом на вечір четверга їх було 36 645).

Через погіршення ситуації з коронавірусом з 20 березня Київ закривається на локдаун, який триватиме до 9 квітня. Крім того, в Київській області теж посилили карантин через поширення коронавирусной інфекції.

З 19 березня у Львові посилили карантин через велику кількість хворих на коронавірус.

У МОЗ України заявляли, що новий локдаун по всій країні можливий, якщо 13 областей потраплять в "червону" зону. А увечері 19 березня секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що найближчим часом має відбутися нове засідання їх відомства, присвячене питанню коронавірусу і всеукраїнського локдауна.