Третья волна коронавируса: число занятых коек в Украине перевалило за половину

Сейчас заняты 50,79% от общего числа коек, выделенных для больных COVID-19. В Киеве, а также Винницкой и Николаевской областях ситуация продолжает ухудшаться.

По состоянию на вечер четверга, 18 марта, в Украине заняты 36 645 из 72 148 койко-мест для пациентов с коронавирусом или подозрением на него (50,79% от их общего числа). Такие данные приводит сайт Министерства здравоохранения.

Таким образом, занято на 977 мест больше чем вчера, поскольку сутками ранее их было 35 668.

В больницы с диагнозом COVID-19 или подозрением на него за сегодня попали 4 447 человек – это на 73 больше, чем сутками ранее (вчера было 4 374 госпитализации). При этом выписали из больниц сегодня 3 361 пациента против 3 793 вчера (вчера – на 432 выписки больше).

В "тяжелых" регионах ситуация с коронавирусом обстоит следующим образом:

Закарпатская область – 77,94% заполненных коек против 78,1% накануне;

Ивано-Франковская область – 76,23% (вчера – 77,42%);

Киев – 72,73% (вчера – 71,99%);

Винницкая область – 70,70% (вчера – 69,86%);

Николаевская область – 64,21% (вчера – 61,36%).

За прошедшие сутки пятерка "лидеров" по занятости коек не изменилась, однако в Закарпатской и Ивано-Франковской областях ситуация незначительно улучшилась, в то время как в Киеве, Винницкой и Николаевской областях процент занятых коек продолжает расти.

Блогер Евгений Истребин, который анализирует данные Минздрава, у себя на странице в Facebook сообщил, что среднесуточная скорость заполнения койко-мест превысила максимум и составила 770 в день.

[ + – ] Динамика заполнения коек в Украине, 18 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Заполнение коек в Украине, 18 марта

Он также обратил внимание на то, что если Киевская область не введет карантин, то ситуация в столице может ухудшиться еще сильнее, поскольку миграция из столицы в область и наоборот составляет около 300 тысяч человек ежедневно.

[ + – ] Заполнение койко-мест, Киев, 18 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook

"А на выходных из Киева поедут все по пригородным кабакам и клубам. Показываю график госпитализаций на 1 млн населения, по областям от 600 на 1 млн. Киев прет вверх как ненормальный. Ну там все молодцы", – отметил блогер.

[ + – ] Госпитализации на 1 миллион населения, Украина, 18 марта Фото: Евгений Истребин / Facebook

Как сообщалось ранее, в Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой". Ученые говорят, что весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя.

Тем временем в Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.