Третья волна коронавируса: число занятых коек в Украине перевалило за половину
Сейчас заняты 50,79% от общего числа коек, выделенных для больных COVID-19. В Киеве, а также Винницкой и Николаевской областях ситуация продолжает ухудшаться.
По состоянию на вечер четверга, 18 марта, в Украине заняты 36 645 из 72 148 койко-мест для пациентов с коронавирусом или подозрением на него (50,79% от их общего числа). Такие данные приводит сайт Министерства здравоохранения.
Таким образом, занято на 977 мест больше чем вчера, поскольку сутками ранее их было 35 668.
В больницы с диагнозом COVID-19 или подозрением на него за сегодня попали 4 447 человек – это на 73 больше, чем сутками ранее (вчера было 4 374 госпитализации). При этом выписали из больниц сегодня 3 361 пациента против 3 793 вчера (вчера – на 432 выписки больше).
В "тяжелых" регионах ситуация с коронавирусом обстоит следующим образом:
- Закарпатская область – 77,94% заполненных коек против 78,1% накануне;
- Ивано-Франковская область – 76,23% (вчера – 77,42%);
- Киев – 72,73% (вчера – 71,99%);
- Винницкая область – 70,70% (вчера – 69,86%);
- Николаевская область – 64,21% (вчера – 61,36%).
За прошедшие сутки пятерка "лидеров" по занятости коек не изменилась, однако в Закарпатской и Ивано-Франковской областях ситуация незначительно улучшилась, в то время как в Киеве, Винницкой и Николаевской областях процент занятых коек продолжает расти.
Блогер Евгений Истребин, который анализирует данные Минздрава, у себя на странице в Facebook сообщил, что среднесуточная скорость заполнения койко-мест превысила максимум и составила 770 в день.
Он также обратил внимание на то, что если Киевская область не введет карантин, то ситуация в столице может ухудшиться еще сильнее, поскольку миграция из столицы в область и наоборот составляет около 300 тысяч человек ежедневно.
"А на выходных из Киева поедут все по пригородным кабакам и клубам. Показываю график госпитализаций на 1 млн населения, по областям от 600 на 1 млн. Киев прет вверх как ненормальный. Ну там все молодцы", – отметил блогер.
Как сообщалось ранее, в Национальной академии наук заявили, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать "национальной катастрофой". Ученые говорят, что весенняя волна выше и стремительней, чем осенняя.
Тем временем в Украине продолжается вакцинация населения против коронавируса, которая продвигается в три раза медленнее, чем планировали в Минздраве. Если текущие темпы вакцинации сохранятся, почти 40% доз вакцины от коронавируса CoviShield могут так и не быть использованы. 500 тысяч доз препарата, который Украина ранее закупила у Индии, должны быть использованы до 23 июня этого года.