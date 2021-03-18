Третя хвиля коронавірусу: кількість зайнятих ліжок в Україні перевалила за половину

Зараз зайняті 50,79% від загальної кількості ліжок, виділених для хворих COVID-19. У Києві, а також Вінницькій та Миколаївській областях ситуація продовжує погіршуватися.

Станом на вечір четверга, 18 березня, в Україні зайняті 36 645 із 72 148 ліжко-місць для пацієнтів із коронавірусом або підозрою на нього (50,79% від їхньої загальної кількості). Такі дані наводить сайт Міністерства охорони здоров'я.

Таким чином, зайнято на 977 місць більше ніж вчора, оскільки добою раніше їх було 35 668.

У лікарні з діагнозом COVID-19 або підозрою на нього за сьогодні потрапили 4 447 осіб — це на 73 більше, ніж добою раніше (вчора було 4 374 госпіталізації). При цьому виписали з лікарень сьогодні 3 361 пацієнта проти 3 793 вчора (вчора — на 432 виписки більше).

У "важких" регіонах ситуація з коронавірусом така:

Закарпатська область — 77,94% заповнених ліжок проти 78,1% напередодні;

Івано-Франківська область — 76,23% (учора — 77,42%);

Київ — 72,73% (учора — 71,99%);

Вінницька область — 70,70% (учора — 69,86%);

Миколаївська область — 64,21% (учора — 61,36%).

За минулу добу п'ятірка "лідерів" із зайнятості ліжок не змінилася, проте в Закарпатській та Івано-Франківській областях ситуація трохи покращилася, у той час як у Києві, Вінницькій та Миколаївській областях відсоток зайнятих ліжок продовжує зростати.

Блогер Євген Істребін, який аналізує дані МОЗ, у себе на сторінці у Facebook повідомив, що середньодобова швидкість заповнення ліжко-місць перевищила максимум і склала 770 на день.

[ + – ] Динаміка заповнення ліжок в Україні, 18 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook [ + – ] Заповнення ліжок в Україні, 18 березня

Він також звернув увагу на те, що якщо Київська область не введе карантин, то ситуація в столиці може погіршитися ще сильніше, оскільки міграція зі столиці в область і навпаки становить майже 300 тисяч осіб щодня.

[ + – ] Заповненість ліжко-місць, Київ, 18 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook

"А на вихідних із Києва поїдуть всі в приміські шинки та клуби. Показую графік госпіталізацій на 1 млн населення, по областях від 600 на 1 млн. Київ пре вгору як ненормальний. Ну там всі молодці", — зазначив блогер.

[ + – ] Госпіталізації на 1 мільйон населення, Україна, 18 березня Фото: Евгений Истребин / Facebook

Як повідомлялося раніше, у Національній академії наук заявили, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати "національною катастрофою". Вчені говорять, що весняна хвиля вища та стрімкіша, ніж осіння.

Тим часом в Україні триває вакцинація населення проти коронавірусу, яка просувається втричі повільніше, ніж планували в Міністерстві охорони здоров'я. Якщо поточні темпи вакцинації збережуться, майже 40% доз вакцини від коронавірусу CoviShield можуть так і не бути використані. 500 тисяч доз препарату, який Україна раніше закупила в Індії, повинні бути використані до 23 червня цього року.