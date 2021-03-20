Київ занурився у локдаун: що дозволено і заборонено в столиці з цього дня

Обмеження "червоної" зони в Києві триватимуть до 9 квітня включно, в цей період буде обмежено роботу низки закладів.

У суботу, 20 березня, в Києві почали діяти карантинні обмеження "червоної" зони. Про вихід столиці в жорсткий карантин з цього дня стало відомо з рішення Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації.

Обмеження діятимуть до 9 квітня включно. У цей період будуть заборонені:

робота культурних установ (кінотеатрів, музеїв, концертних залів тощо);

робота торгово-розважальних центрів (виняток — продовольчі магазини, аптеки, зоомагазини, магазини з продажу засобів гігієни і побутової хімії);

релігійні богослужіння (виняток — ситуації, коли вдається забезпечити не менше 10 квадратних метрів на одну людину);

розважальні, спортивні, культурні, рекламні та інші масові заходи;

Спортивні змагання дозволені, але без присутності глядачів.

Кафе і ресторани продовжують роботу, але тільки на винос.

Перукарні та салони краси відкриті, але виключно за попереднім записом. У фітнесі та спортивних залах заборонені групові заняття.

Дитячі садки відкриті, учні шкіл по завершенні канікул відправляться на "дистанційку". Віддалено працюватимуть і співробітники підприємств і організації бюджетної сфери.

Громадський транспорт працюватиме, як зазвичай, але із заповненою місць для сидіння на 50%.

Нагадаємо, за минулу добу найбільша кількість підтверджених випадків COVID-19 зареєстровано в Києві (1070), Львівській (1180), Дніпропетровській (1104), Житомирській (1082) і Одеській (1037) областях.

Днем раніше стало відомо, що Київська область посилює карантин слідом за столицею. Там обмеження вступлять в силу з неділі, 21 березня, і триватимуть також до 9 квітня. Там будуть діяти аналогічні обмеження.

У Національній академії наук заявляють, що весняна хвиля коронавирусу в Україні буде значно сильніше, ніж осіння і може стати національною катастрофою.

З 19 березня у Львові посилюють карантин через великої кількості хворих коронавірусів. Учні молодших класів підуть на канікули, а старшокласники перейдуть на дистанційне навчання.