"Все очень плохо": в Николаеве объявили жесткий карантин

Ограничения в Николаеве вводятся с 24 марта по 4 апреля. Власти уверены, что город идет к "красной зоне".

Власти Николаева ужесточают карантин в городе из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничения вводятся с 24 марта по 4 апреля. Об этом сообщил в Facebook глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

По словам градоначальника, ситуация в областном центре "очень плохая". В частности, в городе превышено количество госпитализаций. Этот показатель составляет 101,15 при норме 60 на 100 тысяч населения.

"Все очень плохо, мы уверенно идем к "красной зоне"… С такими темпами другой показатель будет преодолен в ближайшие дни и мы войдем в "красную зону". Это загруженность коек, обеспеченных медицинским кислородом. На сегодня — это 64,72% при допустимом – не более 65%", – написал Ким.

По его словам, в Николаеве провели внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

"Для стабилизации ситуации мы приняли следующее решение – вводим более строгие карантинные ограничения в рамках "оранжевой зоны", которые вступают в силу с 01:00 24 марта и будут действовать до 04 апреля включительно", – отметил глава ОГА.

На этот период в Николаеве будет запрещено:

работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);

работа ярмарок "выходного дня";

проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);

проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Также вводятся такие ограничения:

заведения общественного питания будут работать на вынос;

АЗС будут работать без кафе;

парикмахерские, салоны красоты, фитнес-клубы будут работать по предварительной записи.

запрещены групповые занятия в фитнес-клубах и спортзалах;

школы после каникул перейдут на дистанционное обучение;

продуктовым магазинам рекомендовано ввести "специальные часы посещения" для граждан пожилого возраста.

При этом общественный транспорт будет работать в обычном режиме, но с заполненностью не более чем 50% от мест для сидения.

Рынкам разрешили работать до следующего воскресенья, 28 марта.

Ким уточнил, что пока ограничения касаются только Николаева, в случае ухудшения ситуации в области будут приняты дополнительные решения.

Отметим, ранее мэр Николаева Александр Сенкевич предположил, что в будущем тем, кто в письменном виде откажутся вакцинироваться от коронавируса, могут отказывать в бесплатной госпитализации в случае их заражения COVID-19.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время брифинга 19 марта заявил, что вскоре может состояться специальное заседание их ведомства, посвященное теме возможного введения локдауна по всей стране.

В МОЗ Украины заявляли, что новый локдаун по всей стране возможен, если 13 областей попадут в "красную" зону.