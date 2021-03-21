"Все дуже погано": в Миколаєві оголосили жорсткий карантин

Обмеження в Миколаєві вводяться з 24 березня по 4 квітня. Влада впевнена, що місто йде до "червоній зоні".

Влада Миколаєва посилює карантин в місті через погіршення ситуації з коронавірусом. Обмеження вводяться з 24 березня по 4 квітня. Про це повідомив в Facebook глава Миколаївської ОДА Віталій Кім.

За словами градоначальника, ситуація в обласному центрі "дуже погана". Зокрема, в місті перевищено кількість госпіталізацій. Цей показник становить 101,15 при нормі 60 на 100 тисяч населення.

"Все дуже погано, ми впевнено йдемо до "червоній зоні"… З такими темпами інший показник буде подолано в найближчі дні і ми увійдемо в "червону зону". Це завантаженість ліжок, забезпечених медичним киснем. На сьогодні — це 64,72% при допустимому — не більше 65% ", — написав Кім.

За його словами, в Миколаєві провели позачергове засідання регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

"Для стабілізації ситуації ми прийняли наступне рішення — вводимо більш суворі карантинні обмеження в рамках "помаранчевої зони", які вступають в силу з 01:00 24 березня і будуть діяти до 04 квітня включно", — зазначив голова ОДА.

На цей період в Миколаєві буде заборонено:

робота установ культури (будуть закриті кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

робота торгово-розважальних центрів (крім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни і побутової хімії);

робота ярмарок "вихідного дня";

проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);

проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Також вводяться такі обмеження:

заклади громадського харчування будуть працювати на винос;

АЗС будуть працювати без кафе;

перукарні, салони краси, фітнес-клуби працюватимуть за попереднім записом.

заборонені групові заняття у фітнес-клубах і спортзалах;

школи після канікул перейдуть на дистанційне навчання;

продуктовими магазинами рекомендовано ввести "спеціальний годинник відвідування" для громадян похилого віку.

При цьому громадський транспорт буде працювати в звичайному режимі, але із заповненою не більше ніж 50% від місць для сидіння.

Ринкам дозволили працювати до наступної неділі, 28 березня.

Кім уточнив, що поки обмеження стосуються тільки Миколаєва, в разі погіршення ситуації в області будуть прийняті додаткові рішення.

Відзначимо, раніше мер Миколаєва Олександр Сенкевич припустив, що в майбутньому тим, хто в письмовому вигляді відмовляться вакцинуватися від COVID-19, можуть відмовляти в безкоштовній госпіталізації в разі їх зараження.

Раніше секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данилов під час брифінгу 19 березня заявив, що незабаром може відбутися спеціальне засідання їх відомства, присвячене темі можливого введення локдауна по всій країні.

У МОЗ України заявляли, що новий локдаун по всій країні можливий, якщо 13 областей потраплять в "червону" зону.