Мэр Николаева прогнозирует, что отказавшихся от вакцины будут лечить от COVID за свой счет (видео)

Госпитализация одного пациента с коронавирусом стоит 20-45 тыс. грн.

Мэр Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира на своей странице в Facebook предположил, что в будущем тем, кто в письменном виде откажутся вакцинироваться от коронавируса, могут отказывать в бесплатной госпитализации в случае их заражения COVID-19.

"Сегодня люди, которые попадают в больницу, лечатся за счет государства, через финансирование НСЗУ. Мне кажется, что те, кто будут писать отказ или не будут вакцинированы, будут лечиться за свой счет. Это около 5-10 тысяч гривен в день. Потому или вакцинируйтесь или готовьте деньги для лечения", — сказал Сенкович.

Глава пресс-службы Нацслужбы здоровья Лилия Гудзь сообщала в комментарии "РБК-Украина" о том, что стоимость лечения пациента с коронавирусом — около 20 тыс. грн, однако если больной находится на интенсивной терапии, то сумма может увеличиться вдвое.

По словам же министра здравоохранения Максима Степанова, лечение одного больного коронавирусом в тяжелой форме обходится от 45 тыс. грн.

Мэр Николаева во время прямого эфира также подчеркнул, что в городе уже сделали прививки 160 медработникам и никаких подобных реакций якобы не было зафиксировано.

Отметим, первая партия из 500 тысяч доз вакцины CoviShield прибыла в Украину 23 февраля. А с 1 марта началась запись на получение прививки. Стать в очередь можно в разделе "Услуги" мобильного приложения "Дія". Для этого необходимо указать место работы и населенный пункт, где есть возможность пройти вакцинацию. Узнать сколько придется стоять в очереди можно через специальный онлайн-калькулятор.