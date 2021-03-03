Мер Миколаєва прогнозує, що тих, хто відмовилися від вакцини, лікуватимуть від COVID за їхній рахунок (відео)

Госпіталізація одного пацієнта з коронавірусом коштує 20-45 тис. грн.

Мер Миколаєва Олександр Сенкевич під час прямого ефіру на своїй сторінці у Facebook припустив, що в майбутньому тим, хто в письмовому вигляді відмовляться вакцинуватися від коронавірусу, можуть відмовляти в безкоштовній госпіталізації в разі їх зараження COVID-19.

"Сьогодні люди, які потрапляють до лікарні, лікуються за рахунок держави, через фінансування НСЗУ. Мені здається, що ті, хто писатимуть відмову чи відмовлятимуться від вакцини, будуть лікуватися за свій рахунок. Це приблизно 5-10 тисяч гривень на день. Тому або вакцинуйтеся або готуйте гроші для лікування", — сказав Сенкевич.

Глава прес-служби Нацслужби здоровʼя Лілія Гудзь повідомляла в коментарі "РБК-Україна" про те, що вартість лікування пацієнта з коронавірусом — приблизно 20 тис. грн, однак якщо хворий знаходиться на інтенсивній терапії, то сума може збільшитися вдвічі.

За словами ж міністра охорони здоровʼя Максима Степанова, лікування одного хворого на коронавірус у важкій формі коштує від 45 тис. грн.

Мер Миколаєва під час прямого ефіру також підкреслив, що в місті вже зробили щеплення 160 медпрацівникам і жодних подібних реакцій нібито не було зафіксовано.

Зазначимо, перша партія з 500 тисяч доз вакцини CoviShield прибула в Україну 23 лютого. А з 1 березня розпочався запис на отримання щеплення. Стати в чергу можна в розділі "Послуги" мобільного додатку "Дія". Для цього необхідно вказати місце роботи і населений пункт, де є можливість пройти вакцинацію. Дізнатися скільки доведеться стояти в черзі можна через спеціальний онлайн-калькулятор.