В Минздраве объяснили, когда можно не носить маски в общественных местах "красной" зоны

Человека не будут заставлять носить маску на улице, если он соблюдает меры безопасности.

Требование Кабмина носить маски в общественных местах на территории "красной" зоны действует лишь в тех случаях, когда нельзя сохранять социальную дистанцию. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источник в Минздраве.

Как передает СМИ, если гражданин держится на безопасном расстоянии от окружающих, он может ходить без маски. Однако в местах большого скопления людей, таких как парки или пешеходные дорожки, держать социальную дистанцию невозможно, поэтому всем необходимо закрывать лицо.

Ранее Кабинет министров усилил ограничения в регионах "красной" зоны и своим постановлением обязал украинцев носить маски или респираторы на "территориях общего пользования". Защитные средства могут быть самодельными, однако должны закрывать рот и нос.

Согласно законодательству, к территориям общего пользования относятся:

все виды публичных парков, включая национальные, спортивные, исторические, детские, мемориальные;

рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

памятники культурного и исторического наследия;

площади, бульвары, проспекты;

улицы, дороги, переулки, дорожки для пешеходов и велосипедов;

кладбища;

пляжи.

Ранее стало известно, что с 25 марта Львовская область переходит в "красную" зону адаптивного карантина. Накануне в нее официально вошли Киев и Одесская область. По данным Минздрава, состоянием на 23 марта "красный" уровень эпидемической опасности наблюдается также в Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Черновицкой и Сумской областях.

Писали также, что "Укрзализныця" продолжит принимать и высаживать пассажиров в Киеве, Киевской, Одесской и Сумской областях, несмотря на "красную" зону карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС. Тем временем, людям запрещено садиться или выходить из поездов в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях. Как сообщили в компании, продавать билеты в эти регионы начнут лишь тогда, когда ситуация в этих регионах улучшится и их исключат из "красной" зоны.

Накануне Кабинет министров разрешил органам местного самоуправления усиливать или ослаблять карантин на уровне общин.