У МОЗ пояснили, коли можна не носити маски в громадських місцях "червоної" зони

Людину не примушуватимуть носити маску на вулиці, якщо вона дотримується заходів безпеки.

Вимога Кабміну носити маски в громадських місцях на території "червоної" зони діє лише в тих випадках, коли не можна зберігати соціальну дистанцію. Про це пише "Українська правда" з посиланням на джерело в Міністерстві охорони здоров'я.

Як передає ЗМІ, якщо громадянин тримається на безпечній відстані від інших людей, він може ходити без маски. Однак у місцях великого скупчення людей, таких як парки або пішохідні доріжки, тримати соціальну дистанцію неможливо, тому всім необхідно закривати обличчя.

Раніше Кабінет міністрів посилив обмеження в регіонах "червоної" зони і своєю постановою зобов'язав українців носити маски або респіратори на "територіях загального користування". Захисні засоби можуть бути саморобними, проте повинні закривати рот і ніс.

Згідно із законодавством, до територій загального користування належать:

усі види публічних парків, враховуючи національні, спортивні, історичні, дитячі, меморіальні;

рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

пам'ятки культурної та історичної спадщини;

площі, бульвари, проспекти;

вулиці, дороги, провулки, доріжки для пішоходів і велосипедів;

кладовища;

пляжі.

Раніше стало відомо, що з 25 березня Львівська область переходить в "червону" зону адаптивного карантину. Напередодні в неї офіційно увійшли Київ та Одеська область. За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 23 березня "червоний" рівень епідемічної небезпеки спостерігається також у Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Чернівецькій і Сумській областях.

Писали також, що "Укрзалізниця" продовжить приймати і висаджувати пасажирів у Києві, Київській, Одеській та Сумській областях, незважаючи на "червону" зону карантину. Таке рішення ухвалила Державна комісія з ТЕБ та НС. Тим часом, людям заборонено сідати або виходити з поїздів в Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській областях. Як повідомили в компанії, продавати квитки в ці регіони почнуть лише тоді, коли ситуація в цих регіонах покращиться і їх виключать з "червоної" зони.

Напередодні Кабінет міністрів дозволив органам місцевого самоврядування посилювати чи послаблювати карантин на рівні громад.