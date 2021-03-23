"Укрзализныця" продолжит высадку и посадку пассажиров в Киеве и трех "покрасневших" областях

Такое решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС. Еще в четырех регионах такие ограничения сохранятся.

АО "Укрзализныця" не будет ограничивать посадку и высадку пассажиров в столице, а также в Киевской, Сумской и Одесской областях. Информация об этом во вторник, 23 марта, появилась на сайте компании.

Соответствующее решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Ограничения, однако, продолжат действовать в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях.

"Продажа билетов в этих направлениях, а также посадка-высадка будут разрешены, как только эпидемиологическая ситуация позволит Министерству здравоохранения исключить регионы из перечня "красных зон", – сообщили в компании.

Сейчас "Укрзализныця" совместно с администрациями областей, Министерством инфраструктуры и Министерством здравоохранения работают над заявкой о назначении специальных рейсов в эти регионы.

До этого, 22 марта, Кабинет министров Украны согласовал изменения в порядке использования ограничений для "красных зон". Теперь ограничения по посадкам-высадкам будут вводить отдельными решениями государственных или региональных комиссий по каждому региону отдельно, а не автоматически по факту попадания региона в "красную" эпидемиологическую зону по решению Минздрава.

"Укрзализныця" при этом будет сразу предлагать специальные рейсы в этих направлениях, чтобы предотвратить неконтролируемую перевозку пассажиров, желающих в срочном порядке покинуть регион.

Отметим, недавно Кабмин передал полномочия местным властям относительно работы транспорта в регионах, которые относятся к "красной" зоне карантинных ограничений. Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области самостоятельно будут принимать решения о запрете транспортных перевозок.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 20 марта Киев закрылся на локдаун, который продлится до 9 апреля. Кроме того, в Киевской области с воскресенья также усилили карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.

В Минздраве Украины заявляли, что новый локдаун по всей стране возможен, если 13 областей попадут в "красную" зону.