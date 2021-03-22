Автоматического транспортного локдауна в Киеве не будет, – Укрзализныця

В Укрзализныце заверили, что действующее расписание движения поездов пока остается без изменений.

Укрзализныця будет ограничивать высадку/посадку в "красных" зонах только по решению государственных или региональных комиссий по вопросам ТЭБ и чрезвычайных ситуаций.

Об этом говорится в сообщении на сайте УЗ.

Отмечается, что автоматического транспортного локдауна в украинской столице не будет.

В Укрзализныце добавили, что действующее расписание движения поездов пока остается без изменений.

"Никаких ограничений высадки/посадки в Киеве, Одесской и Сумской областях не произойдет до того, как Государственная или региональные комиссии не примут свои решения, предварительно взвесив все факторы риска в связи с потенциальной масштабной остановкой транспорта", – отмечается в сообщении.

В частности, решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта, о чем Укрзализныця сообщит отдельно.

Отметим, недавно Кабмин передал полномочия местным властям относительно работы транспорта в регионах, которые относятся к "красной" зоне карантинных ограничений. Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области самостоятельно будут принимать решение о запрете транспортных перевозок.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 20 марта Киев закрылся на локдаун, который продлится до 9 апреля. Кроме того, в Киевской области с воскресенья также усилили карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.

В МОЗ Украины заявляли, что новый локдаун по всей стране возможен, если 13 областей попадут в "красную" зону.