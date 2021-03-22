Автоматичного транспортного локдауну в Києві не буде, — Укрзалізниця

В Укрзалізниці запевнили, що чинний розклад руху поїздів поки залишається без змін.

Укрзалізниця буде обмежувати висадку/посадку в "червоних" зонах тільки за рішенням державних або регіональних комісій з питань ТЕБ та надзвичайних ситуацій.

Про це йдеться в повідомленні на сайті УЗ.

Зазначається, що автоматичного транспортного локдауну в українській столиці не буде.

В Укрзалізниці додали, що чинний розклад руху поїздів поки залишається без змін.

"Ніяких обмежень висадки/посадки в Києві, Одеській і Сумській областях не відбудеться до того, як Державна чи регіональні комісії не приймуть свої рішення, попередньо зваживши всі фактори ризику у зв'язку з потенційною масштабною зупинкою транспорту", — наголошується в повідомленні.

Зокрема, рішення щодо Києва очікується до кінця дня 22 березня, про що Укрзалізниця повідомить окремо.

Зазначимо, що нещодавно Кабмін передав повноваження місцевій владі щодо роботи транспорту в регіонах, які відносяться до "червоної" зони карантинних обмежень. Тепер регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області самостійно прийматимуть рішення про заборону транспортних перевезень.

Через погіршення ситуації з коронавірусом з 20 березня Київ закрився на локдаун, який триватиме до 9 квітня. Крім того, у Київській області з неділі також посилили карантин через поширення коронавірусної інфекції.

У МОЗ України заявляли, що новий локдаун по всій країні можливий, якщо 13 областей потраплять у "червону" зону.