"Укрзалізниця" продовжить висадку і посадку пасажирів у Києві і трьох "почервонілих" областях

Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС. Ще в чотирьох регіонах такі обмеження збережуться.

АТ "Укрзалізниця" не буде обмежувати посадку і висадку пасажирів у столиці, а також у Київській, Сумській та Одеській областях. Інформація про це у вівторок, 23 березня, з'явилася на сайті компанії.

Відповідне рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Обмеження, проте, продовжать діяти в Івано-Франківській, Чернівецькій, Житомирській та Закарпатській областях.

"Продаж квитків у цих напрямках, а також посадка-висадка будуть дозволені, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить Міністерству охорони здоров'я виключити регіони з переліку "червоних зон", — повідомили в компанії.

Наразі "Укрзалізниця" спільно з адміністраціями областей, Міністерством інфраструктури та Міністерством охорони здоров'я працюють над заявкою про призначення спеціальних рейсів у ці регіони.

До цього, 22 березня, Кабінет Міністрів України погодив зміни в порядку використання обмежень для "червоних зон". Тепер обмеження про посадки-висадки будуть вводити окремими рішеннями державних або регіональних комісій по кожному регіону окремо, а не автоматично за фактом потрапляння регіону в "червону" епідеміологічну зону за рішенням Міністерства охорони здоров'я.

"Укрзалізниця" при цьому буде відразу пропонувати спеціальні рейси в цих напрямках, щоб запобігти неконтрольованому перевезенню пасажирів, охочих в терміновому порядку покинути регіон.

Зазначимо, що недавно Кабмін передав повноваження місцевій владі щодо роботи транспорту в регіонах, які відносяться до "червоної" зони карантинних обмежень. Тепер регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області самостійно прийматимуть рішення про заборону транспортних перевезень.

Через погіршення ситуації з коронавірусом з 20 березня Київ закрився на локдаун, який триватиме до 9 квітня. Крім того, у Київській області з неділі також посилили карантин через поширення коронавірусної інфекції.

У МОЗ України заявляли, що новий локдаун по всій країні можливий, якщо 13 областей потраплять у "червону" зону.