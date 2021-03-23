Карантин в Украине: Кабмин обязал носить маски на улицах в городах "красной" зоны

Согласно решению Кабмина, теперь украинцы должны надевать маски на "территориях общего пользования".

Кабинет министров Украины обновил ограничения "красной" зоны. Согласно постановлению, теперь жители регионов, которые относятся к "красной" зоне, должны будут носить маски на "территориях общего пользования".

Согласно украинскому законодательству, "территориями общего пользования" являются:

парки (гидропарки, лугопарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, парки — памятники садово-паркового искусства, спортивные, детские, исторические, национальные, мемориальные и другие);

рекреационные зоны, сады, скверы и площадки;

памятники культурного и исторического наследия;

площади, площади, бульвары, проспекты;

улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки;

пляжи;

кладбища;

Маски могут быть изготовлены самостоятельно и должны накрывать нос и рот.

Согласно данным Минздрава, по состоянию на 23 марта, к "красной" зоне относятся восемь регионов: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская, Одесская области и Киев.

Отметим, в апреле 2020 года, во время первого локдауна, когда были закрыты парки для посещения, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что власть вынуждена закрыть парки для посещения, потому что украинцы еще "не доросли до нужного уровня сознания".

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 20 марта Киев закрылся на локдаун, который продлится до 9 апреля. Кроме того, в Киевской области с воскресенья также усилят карантин из-за распространения коронавирусной инфекции.

Власти Николаева также ужесточают карантин в городе из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Ограничения вводятся с 24 марта по 4 апреля.

С 19 марта во Львове усилили карантин из-за большого количества больных коронавирусом.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о том, что правительство передало полномочия местным властям относительно работы транспорта в регионах, которые относятся к "красной" зоне карантинных ограничений. Теперь региональные комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС в каждой области самостоятельно будут принимать решение о запрете транспортных перевозок.

В МОЗ Украины заявляли, что новый локдаун по всей стране возможен, если 13 областей попадут в "красную" зону.