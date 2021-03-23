Карантин в Україні: Кабмін зобов'язав носити маски на вулицях у містах "червоної" зони

Згідно з рішенням Кабміну, тепер українці повинні надягати маски на "територіях загального користування".

Кабінет Міністрів України відновив обмеження "червоної" зони. Згідно з постановою, тепер жителі регіонів, які відносяться до "червоної" зони, повинні будуть носити маски на "територіях загального користування".

Згідно з українським законодавством, "територіями загального користування" є:

парки (гідропарки, лугопарки, лісопарки, парки культури та відпочинку, парки — пам'ятки садово-паркового мистецтва, спортивні, дитячі, історичні, національні, меморіальні та інші);

рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;

пам'ятки культурної та історичної спадщини;

площі, бульвари, проспекти;

вулиці, дороги, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки;

пляжі;

кладовища;

Маски можуть бути виготовлені самостійно і повинні накривати ніс і рот.

Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 23 березня, до "червоної" зони відносяться вісім регіонів: Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Чернівецька, Сумська, Одеська області та Київ.

Зазначимо, що в квітні 2020 року, під час першого локдауну, коли були закриті парки для відвідування, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що влада змушена закрити парки для відвідування, тому що українці ще "не доросли до потрібного рівня свідомості".

Через погіршення ситуації з коронавірусом з 20 березня Київ закрився на локдаун, який триватиме до 9 квітня. Крім того, у Київській області з неділі також посилять карантин через поширення коронавірусної інфекції.

Влада Миколаєва також посилює карантин у місті через погіршення ситуації з коронавірусом. Обмеження вводяться з 24 березня по 4 квітня.

З 19 березня у Львові посилили карантин через велику кількість хворих на коронавірус.

Міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив про те, що уряд передав повноваження місцевій владі щодо роботи транспорту в регіонах, які відносяться до "червоної" зони карантинних обмежень. Тепер регіональні комісії з питань ТЕБ та НС у кожній області самостійно прийматимуть рішення про заборону транспортних перевезень.

У МОЗ України заявляли, що новий локдаун по всій країні можливий, якщо 13 областей потраплять у "червону" зону.