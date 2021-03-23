Кабмин разрешил местным властям усиливать карантин в общинах: названы условия

Правительство установило всего два главных критерия для введения новых правил.

Кабинет министров Украины предоставил местным властям право усиливать карантин в отдельных населенных пунктах "оранжевой" зоны. Постановление, принятое 22 марта, опубликовано на правительственном портале.

Согласно документу, комиссии по техногенно-эпидемической безопасности и чрезвычайным ситуациям имеют право по своему усмотрению вводить или снимать ограничения на уровне местных общин. При этом населенный пункт должен соответствовать критериям, которые представил Кабмин.

Индикаторные показатели для ужесточения мер на местах:

в течение последних семи дней на территории общины выявлены более 70 новых случаев заболевания;

количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней превышает количество заболевших за аналогичный период на 50% или больше.

Ранее Кабмин передал местным властям право самостоятельно устанавливать правила для транспорта в регионах, которые оказались в "красной" зоне карантина. По словам министра инфраструктуры Владислава Криклия, региональные комиссии могут запретить регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки даже в поездах и автомобилях.

Одним из первых карантин ужесточили во Львове, местная комиссия объявила новые ограничения 17 марта, не дожидаясь распоряжения правительства. Мэр Андрей Садовой объяснил, что такое решение приняли из-за тревожной динамики госпитализаций и роста заболеваемости, хотя официально город пока находится в "оранжевой" зоне. На данный момент дополнительные ограничительные меры уже ввели в Черкасской области, Полтаве, Николаеве, Хмельницком и других регионах, которые пока не входят в "красную" зону.

Писали также, что мэр Киева Виталий Кличко обратился к Кабмину с требованием расширить список противоэпидемических мер, действующих в "оранжевой" зоне. Как напомнил градоначальник, ранее у органов местного самоуправления были такие полномочия, однако с 17 февраля их закрепили за государственной Комиссией по ТЭБ и ЧС.

Появилась информация, что Кабинет министров возобновит выплаты для украинцев, которые не могут работать из-за карантина. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, он поручил подготовить механизм компенсаций профильным министерствам в сотрудничестве с местными властями.