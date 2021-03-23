Кабмін дозволив місцевій владі посилювати карантин у громадах: названі умови

Уряд встановив усього два головні критерії для введення нових правил.

Кабінет Міністрів України надав місцевій владі право посилювати карантин в окремих населених пунктах "помаранчевої" зони. Постанова, ухвалена 22 березня, опублікована на урядовому порталі.

Згідно з документом, комісії з техногенно-епідемічної безпеки і надзвичайних ситуацій мають право на свій розсуд вводити або знімати обмеження на рівні місцевих громад. При цьому населений пункт повинен відповідати критеріям, які подав Кабмін.

Індикаторні показники для посилення заходів на місцях:

протягом останніх семи днів на території громади виявлені понад 70 нових випадків захворювання;

кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів перевищує кількість хворих за аналогічний період на 50% або більше.

Раніше Кабмін передав місцевій владі право самостійно встановлювати правила для транспорту в регіонах, які опинилися в "червоній" зоні карантину. За словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, регіональні комісії можуть заборонити регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення навіть у поїздах та автомобілях.

Одними з перших карантин посилили у Львові, місцева комісія оголосила нові обмеження 17 березня, не чекаючи розпорядження уряду. Мер Андрій Садовий пояснив, що таке рішення прийняли через тривожну динаміку госпіталізацій і зростання захворюваності, хоча офіційно місто поки в "помаранчевій" зоні. Наразі додаткові обмежувальні заходи вже ввели в Черкаській області, Полтаві, Миколаєві, Хмельницькому та інших регіонах, які поки не входять у "червону" зону.

Писали також, що мер Києва Віталій Кличко звернувся до Кабміну з вимогою розширити список протиепідемічних заходів, що діють у "помаранчевій" зоні. Як нагадав градоначальник, раніше в органів місцевого самоврядування були такі повноваження, проте з 17 лютого їх закріпили за державною Комісією з ТЕБ та НС.

З'явилася інформація, що Кабінет Міністрів відновить виплати для українців, які не можуть працювати через карантин. Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, він доручив підготувати механізм компенсацій профільним міністерствам у співпраці з місцевою владою.