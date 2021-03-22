Кабмин возобновляет компенсации для пострадавших из-за карантина

Государство поддержит предпринимателей, которые не могут работать после перехода в "красную" зону.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил Кабинету министров разработать механизм выплаты компенсаций из-за ужесточения карантина. Об этом он сообщил в Телеграм-канале.

По словам премьера, соответствующее поручение правительству дал президент Владимир Зеленский. В свою очередь, Шмыгаль доверил подготовку компенсаций министерствам развития регионов, экономики, социальной политики и финансов, они будут консультироваться с местными властями. Деньги смогут получить граждане, которые не могут работать из-за ограничений в своем населенном пункте.

В настоящий момент в "красной" карантинной зоне находятся восемь регионов – Киев, Одесская, Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская, Киевская, Сумская и Черновицкая области. Дополнительные ограничения ввели во Львове, Харькове, Николаеве.

В 2020 году Верховная Рада приняла закон, который предусматривает социальную поддержку застрахованных лиц и субъектов хозяйствования во время действия карантинных ограничений. Благодаря ему около миллиона украинцев, которые потеряли доходы из-за ограничений, выплатили из бюджета единовременную помощь в размере 8 тысяч гривен. Чтобы получить компенсацию, физические лица-предприниматели должны были заплатить ЕСВ минимум за три месяца 2020 года. Кроме того, 200 тысяч предпринимателей освободили от уплаты налогов и сборов, включая единый социальный взнос.

До этого Денис Шмыгаль призвал украинцев ограничить социальные контакты, чтобы не допустить введения жесткого карантина по всей стране. По его словам, тотальный локдаун введут, если большинство областей попадут в "красную" зону. Премьер-министр разрешил местным властям самостоятельно принимать решения по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой пообещал денежную компенсацию медицинским работникам, которые приедут бороться с коронавирусом в регионе. Он сообщил, что в городе критически не хватает врачей, поэтому местные власти решили сформировать новую базу. По словам мэра, любому гражданину найдут работу во львовских больницах при наличии медицинского образования.