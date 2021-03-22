Кабмін відновлює компенсації для постраждалих через карантин

Держава підтримає підприємців, які не можуть працювати після переходу в "червону" зону.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив Кабінету міністрів розробити механізм виплати компенсацій через жорсткість карантину. Про це він повідомив у телеграм-каналі.

За словами прем'єра, відповідне доручення уряду дав президент Володимир Зеленський. Зі свого боку, Шмигаль довірив підготовку компенсацій міністерствам розвитку регіонів, економіки, соціальної політики і фінансів, вони консультуватимуться з місцевою владою. Гроші зможуть отримати громадяни, які не можуть працювати через обмеження в своєму населеному пункті.

Наразі в "червоній" карантинній зоні знаходяться вісім регіонів — Київ, Одеська, Житомирська, Івано-Франківська, Закарпатська, Київська, Сумська та Чернівецька області. Додаткові обмеження ввели у Львові, Харкові, Миколаєві.

У 2020 році Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає соціальну підтримку застрахованих осіб і суб'єктів господарювання під час дії карантинних обмежень. Завдяки йому майже мільйону українців, які втратили доходи через обмеження, виплатили з бюджету одноразову допомогу розміром 8 тисяч гривень. Щоб отримати компенсацію, фізичні особи-підприємці повинні були заплатити ЄСВ мінімум за три місяці 2020 року. Крім того, 200 тисяч підприємців звільнили від сплати податків і зборів, враховуючи єдиний соціальний внесок.

До цього Денис Шмигаль закликав українців обмежити соціальні контакти, щоб не допустити введення жорсткого карантину по всій країні. За його словами, тотальний локдаун введуть, якщо більшість областей потраплять до "червоної" зони. Прем'єр-міністр дозволив місцевій владі самостійно ухвалювати рішення з боротьби з коронавірусною інфекцією.

Раніше мер Львова Андрій Садовий пообіцяв грошову компенсацію медичним працівникам, які приїдуть боротися з коронавірусом у регіоні. Він повідомив, що в місті критично не вистачає лікарів, тому місцева влада вирішила сформувати нову базу. За словами мера, будь-якому громадянину знайдуть роботу у львівських лікарнях за наявності медичної освіти.