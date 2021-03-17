Чтобы избежать введения в Украине локдауна, нужно ограничить социальные контакты, – Шмыгаль

Премьер призвал местные власти брать инициативу в свои руки в борьбе с эпидемией.

Чтобы избежать введения в Украине локдауна на общенациональном уровне, гражданам необходимо максимально ограничить социальные контакты.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

Он сказал, что если большинство областей Украины окажутся в "красной" зоне карантина, локдаун будет введен во всей стране.

"Будет ли локдаун во всей стране – это зависит только от нас с вами. Если мы все будем тщательно придерживаться противоэпидемических мер, если мы уменьшим социальные контакты, то локдаун будет не нужен", – заявил Шмыгаль.

Шмыгаль также призвал местные власти брать инициативу в свои руки в борьбе с пандемией. По его мнению, на местах есть все необходимые полномочия.

Отметим, сегодня, 17 марта, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что максимум через неделю столица может оказаться в "красной" зоне карантинных ограничений. А во Львове уже 19 марта вводят усиленный карантин, который будет действовать до 28 марта.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если от 50% до 70% всех украинских регионов окажутся в "красной" зоне, тогда возможно введение жесткого локдауна по всей стране.