Полстраны в "красной" зоне: Степанов назвал условие введения жесткого локдауна в Украине

В стране будет снова введен жесткий карантин в том случае, если от 50% до 70% областей Украины окажется в "красной" зоне.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что если от 50% до 70% всех украинских регионов окажутся в "красной" зоне, тогда возможно введение жесткого локдауна по всей стране. Об этом Степанов сообщил в эфире программы "Свобода слова".

"Я думаю, что мы будем двигаться по стратегии адаптивного карантина. Разумеется, если более 50-70% областей окажутся в "красной" зоне, тогда будем говорить о жестком карантине на территории всей страны", — сказал министр.

В то же время, по его словам, исходя из динамики заболеваемости, красная зона может быть только на западе страны. Сейчас одним из претендентов на попадание в "красную" зону Степанов назвал Киев, Львовскую и Винницкую области.

Напомним, в Национальной академии наук заявляют, что весенняя волна коронавируса в Украине будет значительно сильнее, чем осенняя и может стать национальной катастрофой. Сейчас волна коронавируса характеризуется "супервосприимчивостью и суперраспространением", а также большим количеством тяжелых и летальных случаев коронавируса.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел пресс-конференцию, посвященную году работы своего правительства. На ней он заявил, что третья волна коронавируса, которая уже началась, может привести к введению очередного локдауна.