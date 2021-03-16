Пів країни в "червоній" зоні: Степанов назвав умову введення жорсткого локдауну в Україні

У країні буде знову введений жорсткий карантин у тому випадку, якщо від 50% до 70% областей України опиняться в "червоній" зоні.

Голова МОЗ Максим Степанов заявив, що якщо від 50% до 70% усіх українських регіонів опиняться в "червоній" зоні, тоді можливе введення жорсткого локдауну по всій країні. Про це Степанов повідомив в ефірі програми "Свобода слова".

"Я думаю, що ми будемо рухатися по стратегії адаптивного карантину. Зрозуміло, якщо понад 50-70% областей опиняться в "червоній" зоні, тоді будемо говорити про жорсткий карантин на території всієї країни", — сказав міністр.

У той же час, за його словами, виходячи з динаміки захворюваності, червона зона може бути тільки на заході країни. Наразі одним з претендентів на потрапляння в "червону" зону Степанов назвав Київ, Львівську та Вінницьку області.

Нагадаємо, що в Національній академії наук заявляють, що весняна хвиля коронавірусу в Україні буде значно сильнішою, ніж осіння і може стати національною катастрофою. Зараз хвиля коронавірусу характеризується "суперсприйнятливістю і суперрозповсюдженням", а також великою кількістю важких і летальних випадків.

4 березня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів прес-конференцію, присвячену року роботи свого уряду. На ній він заявив, що третя хвиля коронавірусу, яка вже почалася, може призвести до введення чергового локдауну.