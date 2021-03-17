Щоб уникнути введення в Україні локдауну, потрібно обмежити соціальні контакти, — Шмигаль

Прем'єр закликав місцеву владу брати ініціативу в свої руки в боротьбі з епідемією.

Щоб уникнути введення в Україні локдауну на загальнонаціональному рівні, громадянам необхідно максимально обмежити соціальні контакти.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Він сказав, що якщо більшість областей України опиниться в "червоній" зоні карантину, локдаун буде введений в усій країні.

"Чи буде локдаун в усій країні — це залежить тільки від нас із вами. Якщо ми все будемо ретельно дотримуватися протиепідемічних заходів, якщо ми зменшимо соціальні контакти, то локдаун буде не потрібен", — заявив Шмигаль.

Шмигаль також закликав місцеву владу брати ініціативу в свої руки в боротьбі з пандемією. На його думку, на місцях є всі необхідні повноваження.

Зазначимо, сьогодні, 17 березня, мер Києва Віталій Кличко заявив, що максимум через тиждень столиця може опинитися в "червоній" зоні карантинних обмежень. А у Львові, вже 19 березня вводять посилений карантин, який діятиме до 28 березня.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов заявив, що якщо від 50% до 70% всіх українських регіонів опиняться в "червоній" зоні, тоді можливе введення жорсткого локдауну по всій країні.