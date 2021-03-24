SkyUp не будет пускать на борт иностранцев без отрицательного ПЦР-теста

Проверять пассажиров на наличие теста будут при посадке на рейс или у стойки регистрации

Авиакомпания SkyUp будет отказывать иностранным гражданам в посадке на рейсы в Украину, если у них будут отсутствовать отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Как передает Интерфакс-Украина, ссылаясь на источник в авиакомпании, проверку отрицательного результата ПЦР-теста у иностранцев будут осуществлять у стойки регистрации на рейс, либо же при посадке в случае, если пассажир зарегистрировался на рейс оn-line.

"В случае отсутствия такого теста пассажиру будет отказано в регистрации или посадке на рейс", – заявили в SkyUp.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров на внеочередном заседании во вторник, 23 марта сделал негативный результат ПЦР-теста обязательным условием для въезда в Украину с 22 марта. По словам главы Минздрава Максима Степанова, отныне для прибытия в Украину каждый человек должен предоставить на границе справку о том, что он не болен коронавирусом. Тестирование нужно пройти не позднее, чем за 48 часов до поездки. Максим Степанов подчеркнул, что ограничение вводится для всех стран без исключения, независимо от санитарно-эпидемической ситуации.

Также мы писали, что во время "Часа вопросов к правительству" Максим Степанов рассказал в Верховной раде, что Минздрав вынес на рассмотрение Кабмина требование о негативном результате тестирования методом ПЦР для пересечения украинской границы.

По словам замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, украинцам начнут выдавать справки о вакцинации против коронавируса, если они потребуются для поездки в другие страны.

Напомним, по состоянию на среду, 24 марта в Украине зафиксировали 14 174 новых случаев заболевания COVID-19. За последние сутки в стране обновился антирекорд по летальным случаям: от коронавирусной инфекции умерло 342 человека. Второй день подряд в стране фиксируется максимальное количество умерших за все время пандемии. Вчера скончалось 333 человека.