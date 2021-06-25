Повітряна маршрутка. Літаки Windrose почали літати по Україні з проміжними зупинками

Через додаткову посадку рейси між Києвом і Миколаєвом тривають приблизно на годину довше, хоча раніше тривали всього 50 хвилин.

Літаки авіакомпанії Windrose ("Роза Вітрів") під час рейсу "Київ-Миколаїв" почали робити проміжну зупинку в Кривому Розі. Про це у Facebook написав головний редактор порталу "Delo.ua" Андрій Лохматов.

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За його словами, авіарейси між Києвом і Миколаєвом тривають приблизно 2 годин, а не 50 хвилин, як раніше. У коментарі представники авіакомпанії заявили, що в них є окремий рейс "Київ-Кривий Ріг", який тепер здійснюють літаки по шляху до Миколаєва.

"Не знаю, чи є такі ноу-хау на внутрішніх рейсах в інших країнах, і якщо що — ніяких претензій, нехай краще вже хоч так, зрозуміло — оптимізація не найбільш ходових напрямків. Але тепер літак "Київ-Миколаїв" можна сміливо називати "повітряною маршруткою", — зазначив Андрій Лохматов.

23 червня пресслужба Миколаївського міжнародного аеропорту підтвердила, що до кінця липня літаки будуть на 15-хвилин сідати в Кривому Розі під час кожного рейсу до Києва і назад. Щоб згладити "тимчасові незручності", клієнтам запропонували знижки.

18 червня Державіаслужба України оприлюднила на офіційному сайті наказ №972, яким надала компанії "Роза Вітрів" право використовувати повітряну лінію Кривий Ріг-Миколаїв-Кривий Ріг для внутрішніх авіаперевезень. Це означає, що авіакомпанія офіційно може продавати квитки на цей напрямок.

[ + – ] Маршрут літака Рози вітрів з Кривого Рогу до Миколаєва Фото: avianews.com

За даними порталу Avianews, посадки в Кривому Розі відбуваються з 21 червня. Передбачається, що рейси поєднали через низьку популярність рейсу "Миколаїв-Київ". Як розповів ЗМІ один із пасажирів, 22 червня під час вильоту з Миколаєва в салоні 48-місцевого Embraer 145 розмістилися приблизно 20 осіб, ще 9 зайшли в Кривому Розі.

"Посадка пасажирів у Кривому Розі була стрімкою — приземлилися, відкрили двері, через кілька хвилин люди швидко зайшли без затримок, сіли, інструктаж безпеки і поїхали. З мінусів — обслуговування відбувається після посадки в Кривому Розі, тобто вода і волога серветка миколаївським пасажирам приходить досить пізно", — цитує пасажира Avianews.

Раніше літак авіакомпанії SkyUp повернувся в аеропорт "Бориспіль" через розгерметизацію. Рейс Київ-Батумі довелося перервати через надзвичайну ситуацію, але пізніше пасажирів відправили на резервному літаку.

Кабмін заборонив білоруським літакам входити в повітряний простір України після затримання журналіста Романа Протасевича в Мінську. Тепер авіакомпаніям із Білорусі заборонено здійснювати рейси в Україну та навіть пролітати транзитом.