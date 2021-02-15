180 украинских туристов застряли в аэропорту Занзибара (фото)

Украинцы должны были отбыть еще 13 февраля, однако им объяснили, что самолет имеет проблемы с топливной системой и поэтому рейс отложили.

Из-за поломки самолета около 180 украинцев не могут с 13 февраля вылететь из Занзибара (Танзания).

О проблеме сообщил в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Сломался самолет. МИД и посольство в Кении работают с туроператором, чтобы он обеспечил граждан надлежащими условиями пребывания на время задержки и как можно скорее решил вопрос их возвращения", – написал Николенко.

Один из пассажиров рейса, написал в Facebook, что украинцы должны были отбыть еще 13 февраля, однако им объяснили, что судно имеет проблемы с топливной системой и поэтому рейс отложили.

"Мы получили комментарий о том, что самолёт имеет техническую неисправность (что-то с топливным клапаном, не могут заправить) полное или частичное исправление которой займёт от 4 до 7 часов (+ к тому, что мы уже прождали). Как результат – всех пассажиров развезли по нескольким отелям, мягко говоря не самого лучшего качества и комфорта, дабы поужинать и отдохнуть. Последнее удалось далеко не всем…", – написал украинский турист.

По его словам, рейс решили заменить на "Занзибар – Анталия – Киев", но и он постоянно переносится.

"На момент публикации сего эпоса мы находимся в максимально подвешенном состоянии – нет достоверной информации о том: когда будет обратный рейс, какова причина задержки в этот раз и что глобально сулит нам понедельник", – написал турист.

Напомним, в январе украинским туристам в Испании пришлось жить две недели в аэропорту из-за снегопадов и действующего карантина.