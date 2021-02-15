180 українських туристів застрягли в аеропорту Занзібару (фото)

Українці повинні були відбути ще 13 лютого, однак їм пояснили, що літак має проблеми з паливною системою, і тому рейс відклали.

Через несправність літака близько 180 українців не можуть з 13 лютого вилетіти із Занзібару (Танзанія).

Про проблему повідомив у Twitter речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Зламався літак. МЗС і посольство в Кенії працюють з туроператором, щоб він забезпечив громадян належними умовами перебування на час затримки і як можна швидше вирішив питання їхнім повернення", — написав Ніколенко.

Один з пасажирів рейсу написав у Facebook, що українці повинні були відбути ще 13 лютого, однак їм пояснили, що судно має проблеми з паливною системою, і тому рейс відклали.

"Ми отримали коментар про те, що літак має технічну несправність (щось з паливним клапаном, не можуть заправити) повне або часткове виправлення якої займе від 4 до 7 годин (+ до того, що ми вже прочекали). Як результат — усіх пасажирів розвезли по декількох готелях, м'яко кажучи не найкращої якості і комфорту, щоб повечеряти і відпочити. Останнє вдалося далеко не всім ...", — написав український турист.

За його словами, рейс вирішили замінити на "Занзібар — Анталія — Київ", але і він постійно переноситься.

"На момент публікації цього допису ми перебуваємо в максимально підвішеному стані — немає достовірної інформації про те: коли буде зворотний рейс, яка причина затримки на цей раз і що глобально обіцяє нам понеділок", — написав турист.

Нагадаємо: у січні українським туристам в Іспанії довелося жити два тижні в аеропорту через снігопади і чинний карантин.