Живут две недели в аэропорту. Украинцы застряли в Испании из-за коронавируса и непогоды

Группа туристов должна была улететь домой еще 3 января.

В одном из аэропортов Испании уже вторую неделю живет группа украинских туристов. Об этом сообщает Сегодня.

Украинцы прилетели в аэропорт Мадрида, но не череда неприятностей не дает туристам улететь домой. Шестеро граждан Украины прилетели из Киева в Испанию 3 января.

По прилету, в связи с действующим карантином, пограничники не пустили украинских туристов в страну. Ожидалось, что путешественники улетят обратно домой 10 января. Но планам помешали сильные снегопады в Испании, из-за которых авиакомпания отменила рейс в столицу Украины.

Из-за этого украинцам пришлось жить в аэропорту. Их разместили в жилом помещении для длительного пребывания в транзитной зоне терминала аэропорта. Украинское посольство в Испании заверило, что соотечественники обеспечены всем необходимым.

Украинцы должны вернуться в Киев в ближайшее время, рейсом через Стамбул.

Напомним, ESA показали снимок заснеженной Испании из космоса. На территории страны свирепствовал снежный шторм "Филомена".

Украину также ждет ухудшение погоды. На выходных температура воздуха может опуститься до -28 градусов по Цельсию.

Из-за похолоданий в Украине разворачивают мобильные пункты обогрева.