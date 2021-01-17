Живуть два тижні в аеропорту. Українці застрягли в Іспанії через коронавірус і негоду

Група туристів повинна була полетіти додому ще 3 січня.

В одному з аеропортів Іспанії вже другий тиждень живе група українських туристів. Про це повідомляє Сегодня.

Українці прилетіли в аеропорт Мадрида, але низка неприємностей не дає туристам полетіти додому. Шестеро громадян України прилетіли з Києва до Іспанії 3 січня.

По прильоту, згідно з діючим карантином, прикордонники не пустили українських туристів в країну. Очікувалося, що мандрівники полетять назад додому 10 січня. Але планам завадили сильні снігопади в Іспанії, через які авіакомпанія скасувала рейс до столиці України.

Через це українцям довелося жити в аеропорту. Їх розмістили в житловому приміщенні для тривалого перебування в транзитній зоні терміналу аеропорту. Українське посольство в Іспанії запевнило, що співвітчизники забезпечені всім необхідним.

Українці повинні повернутися до Києва найближчим часом, рейсом через Стамбул.

Нагадаємо, ESA показали знімок засніженій Іспанії з космосу. На території країни лютував сніговий шторм "Филомена".

Україна також чекає погіршення погоди. На вихідних температура повітря може опуститися до -28 градусів за Цельсієм.

Через похолодань в Україні розгортають мобільні пункти обігріву.