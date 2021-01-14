ESA показали снимок заснеженной Испании из космоса

На территории страны свирепствовал снежный шторм "Филомена".

Снимок со спутника Sentinel-3, опубликовали за 12 января, когда тот пролетал над территорией Испании, — сообщается на сайте космического агентства.

На снимке видны последствия снежных выходных в Испании. Как видно на снимке, больше всего снега выпало в восточной и центральной части страны.

Шторм "Филомена" обрушился на страну на прошлых выходных. Снежный шторм стал самым сильным снегопадом в стране за последние 50 лет. В 41 из 50 провинций Испании наблюдаются рекордно низкие температуры воздуха.

По сообщениям СМИ, холоднее всего в центральной и восточной части страны. В городе Молина-де-Арагон, что к востоку от Мадрида, температура воздуха опускалась до рекордных -25,2 градуса по Цельсию.

Минусовую температуру фиксируют и в тех городах Испании, где зима обычно теплой – в Валенсии, Барселоне, Севильи и других городах.

Из-за низкой температуры погибло 4 человек. В Мадриде временно останавливали работу аэропортов. Уровень стихийной опасности в стране подняли до наивысшего, впервые с 2007 года.

По состоянию на сегодняшний день, погода в Испании улучшилась. Синоптики прогнозируют практически по всей территории плюсовую температуру.

[ + – ] Прогноз погоды на сегодня.

Copernicus Setninel-3 – это миссия ESA, целью которой является мониторинг атмосферы Земли, ее поверхности и океанов.

Напомним, что Украину также ждет ухудшение погоды. На выходных температура воздуха может опуститься до -28 градусов по Цельсию.

Из-за похолоданий в Украине разворачивают мобильные пункты обогрева.