ГосЧС предупредила об опасностях, связанных в ближайшие дни со льдом и снегом

15–16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры.

14 января, в связи со снегопадами и метелями, на высокогорье Закарпатской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3-й уровень). Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

Черногорский горный поисково-спасательный пост сообщил об осложнении погодных условий на г. Поп Иван Черногорский. Туристам советуют воздержаться от выхода в высокогорье. По состоянию на 8:00 утра 14 января, на горе облачно, видимость ограничена до 30 м. Метель, падает снег. Ветер южный, юго-западный 7-8 м/с. Температура воздуха -13°С.

14–15 января на Киевском водохранилище, реках Левобережья страны ожидается усиление ледовых явлений вплоть до образования сплошного льда. На Каневском, Кременчугском, Каменском водохранилищах, реках Правобережье страны – появление и дальнейшее усиление ледовых явлений, образование ледовых перемычек и местами – сплошного льда.

16–18 января на Днепровском и Каховском водохранилищах вероятно появление ледовых явлений в виде заберегов, припая, ледохода.

По данным Укргидрометцентра, 15–16 января в Украине ожидается значительное снижение температуры: ночью до 12–18° мороза, местами в северных областях до 21° мороза, днем ​​до 10–16° мороза; 17–18 января холодная погода сохранится.

В Киеве 15–16 января прогнозируют значительное снижение температуры: ночью до минус 13–18° (по области местами до минус 21°), днем ​​до 11–15° мороза. 17–18 января холодная погода сохранится.

Напомним, 13 января в Одессу пришла зима: город засыпало снегом.