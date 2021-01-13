В Одессу пришла зима: город засыпало снегом

Синоптики прогнозируют сохранение в Одессе морозной погоды, поэтому зимний пейзаж в городе может сохраниться на несколько дней.

Ночью в Одессе начался обильный снегопад, который продолжается и сейчас, сообщило местное издание "Думская".

На улице небольшая минусовая температура, поэтому снег не тает, а формирует красивый редкий для этого южного города зимний пейзаж.

На некоторых газонах и в скверах высота снежного покрова достигает 20 сантиметров.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Одессе ожидается стабильно холодная погода, поэтому снег на улицах города может задержаться.

Напомним, в восточных областях Украины (в частности, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской и Запорожской) в среду, 13 января, ожидаются снегопады. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. По словам спасателей, высота снежного покрова достигнет 5-15 см. Не обойдется без порывов ветра – они достигнут 15-20 м/с, ожидаются метели и гололед на дорогах.