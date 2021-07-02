50 років у повітрі: на яких літаках літають українці в 2021 році

Наймолодший флот виявився у лоукостер Bees Airline, а найбільше "старичків" експлуатує "Мотор Січ".

Українські авіакомпанії використовують для пасажирських перевезень літаки віком до 50 років. Про це пише портал Аvianews, посилаючись на дані Державного реєстру цивільних повітряних суден.

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Для аналізу автори вибрали літаки, які здійснюють регулярні або чартерні рейси. Станом на 1 липня 2021 року найстаріші машини використовує компанія "Мотор Січ", середній вік її авіалайнерів становить 40,9 років. Авіакомпанія Yanair використовує флот із трьох повітряних суден, середній вік яких — 30,7 років. Трійку "стареньких" замикає Azur Air Ukraine і її девʼять літаків із середнім віком 22,2 роки.

Найбільша авіакомпанія країни "Міжнародні авіалінії України" в 2021 році має в своєму розпорядженні 32 літаки, середній вік яких 14,6 років. Авіаперевізник Windrose володіє 13 авіалайнерами, здебільшого їхній вік сягає 14,4 років.

Найсвіжіший авіапарк зібрав лоукостер Bees Airline, який доставляє пасажирів із березня 2021 року. Йому належать чотири літаки із середнім віком 11,5 років. Відносно молодим флотом володіє і лоукостер SkyUp: 12 авіалайнерів, яким здебільшого виповнилося трохи більше 13 років.

Найновіші літаки в Україні належать "Розі вітрів" (два ATR 72-600) і "МАУ" (Boeing 737-800) — всі три літаки випустили в 2017 році. Найстаріший літак використовує "Мотор Січ" — Ан-24 літає вже 50 років із моменту його випуску в 1971 році.

[ + – ] Статистика за середнім віком літаків за 2019 і 2021 роки Фото: avianews.com

У статистику "МАУ" не потрапив літаку Boeing 737-800 із реєстрацією UR-PSR, який збили в січні 2020 року над Тегераном. Варто зазначити, що навіть після катастрофи він вказаний в реєстрі.

За останній рік відбулося чимало інцидентів з українськими літаками. 13 лютого 180 українських туристів застрягли в Занзібарі через проблеми з паливною системою авіалайнера SkyUp, пасажири змогли повернутися в Україну лише через три дні. 26 лютого літак авіакомпанії SkyUp, що летів із Занзібару до Києва, приземлився в єгипетському аеропорту "Луксор" на планову дозаправку і не зміг злетіти через технічні причини.

18 березня літак авіакомпанії Azur Air Ukraine зламався в повітрі під час авіаперельоту з Домінікани до Києва. За даними wing.com.ua, Boeing 767-300 розвернувся, почав зливати паливо та безпечно приземлився через дві години після зльоту.

5 квітня літак Ан-140 компанії "Мотор Січ", який прямував із Мінська в Запоріжжя здійснив аварійну посадку в Києві через відмову двигуна. 16 квітня стався схожий інцидент із лайнером того ж перевізника: Ан-140 вилетів із рейсу Київ — Ужгород, але екстрено повернувся в аеропорт через технічну несправність двигуна.

20 травня літак МАУ здійснив аварійну посадку в Одесі. За даними порталу "Думська", у лайнера різко впав тиск масла в двигуні над Чорним морем під час рейсу Стамбул — Київ. 24 червня авіалайнер SkyUp вимушено повернувся в аеропорт "Бориспіль" через поломку. Пасажири розповіли, що в салоні випали кисневі маски, а екіпаж повідомив про розгерметизацію.

Нещодавно стало відомо, що літаки Windrose почали літати по Україні з проміжними зупинками. З 21 червня авіалайнери почали приземлятися в Кривому Розі, прямуючи з Києва до Миколаєва і назад.