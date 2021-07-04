85 осіб на борту. На Філіппінах розбився літак

За словами офіційних осіб, щонайменше 17 людей загинули, є побоювання, що число жертв зросте.

Офіційні особи заявили, що літак ВПС Філіппін з 85 солдатами на борту зазнав аварії на південному острові Холо в неділю, 4 липня. Щонайменше 17 людей загинули, і є побоювання, що число жертв зросте, повідомляє NYT.

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Глава збройних сил Філіппін генерал Сіріліто Собежана заявив, що літак не потрапив на злітно-посадкову смугу при спробі приземлитися. Він розбився біля села Бангкал в місті Патікул, оплоті мусульманської групи бойовиків, відомої як Абу Сайяф. За словами генерала, врятували 40 осіб.

"Ми робимо все можливе, щоб врятувати пасажирів літака", — говорить генерал Собежана.

Генерал-лейтенант Корлето Вінлуан, верховний командувач в регіоні, сказав, що було знайдено 17 тіл.

Крім солдатів, на літаку C-130 Hercules знаходилося п'ять бойових машин. C-130 — це турбогвинтовий літак американського виробництва, який широко використовується в збройних силах по всьому світу і іноді залишається на озброєнні десятиліттями.

Філіппінські військові намагаються модернізувати свій старіючий флот. Раніше в цьому місяці нещодавно придбаний вертоліт Black Hawk розбився під час нічного тренувального польоту, в результаті чого на борту загинуло шестеро осіб.

Ця катастрофа сталася приблизно через два місяці після того, як інший вертоліт, MG-520, розбився в центральній частині Філіппін, в результаті чого загинув пілот. А в січні відремонтований вертоліт часів В'єтнамської війни також зазнав аварії на півдні, в результаті чого загинули сім солдатів.

Нагадуємо, біля Гавайських островів зробив аварійну посадку на воду вантажний Boeing 737. У ході польоту у літака були виявлені проблеми з двигуном, в зв'язку з чим пілоти були змушені вжити надзвичайних заходів.