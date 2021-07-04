85 человек на борту. На Филлипинах разбился самолет

По словам официальных лиц, по меньшей мере 17 человек погибли, есть опасения, что число жертв вырастет.

Официальные лица заявили, что самолет ВВС Филиппин с 85 солдатами на борту потерпел крушение на южном острове Холо в воскресенье, 4 июля. По меньшей мере 17 человек погибли, и есть опасения, что число жертв вырастет, сообщает NYT.

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Глава вооруженных сил Филиппин генерал Сирилито Собежана заявил, что самолет не попал на взлетно-посадочную полосу при попытке приземлиться. Он разбился возле деревни Бангкал в городе Патикул, оплоте мусульманской группы боевиков, известной как Абу Сайяф. По словам генерала, спасли 40 человек.

"Мы делаем все возможное, чтобы спасти пассажиров самолета", — говорит генерал Собежана.

Генерал-лейтенант Корлето Винлуан, верховный командующий в регионе, сказал, что было найдено 17 тел.

Помимо солдат, на самолете C-130 Hercules находилось пять боевых машин. C-130 — это турбовинтовой самолет американского производства, который широко используется в вооруженных силах по всему миру и иногда остается на вооружении десятилетиями.

Филиппинские военные пытаются модернизировать свой стареющий флот. Ранее в этом месяце недавно приобретенный вертолет Black Hawk разбился во время ночного тренировочного полета, в результате чего на борту погибло шесть человек.

Эта катастрофа произошла примерно через два месяца после того, как другой вертолет, MG-520, разбился в центральной части Филиппин, в результате чего погиб пилот. А в январе отремонтированный вертолет времен Вьетнамской войны также потерпел крушение на юге, в результате чего погибли семь солдат.

Напоминаем, возле Гавайских островов совершил аварийную посадку на воду грузовой Boeing 737. В ходе полета у самолета были обнаружены проблемы с двигателем, в связи с чем пилоты были вынуждены принять чрезвычайные меры.