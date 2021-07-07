На месте крушения Ан-26 в России нашли останки 19 человек (видео)
Всего на борту потерпевшего крушение самолета находилось 28 человек, поиски погибших продолжаются.
На Камчатке (Российская Федерация) на месте крушения самолета Ан-26 спасатели обнаружили и извлекли останки 19 человек.
Поиски погибших продолжаются, информирует в среду, 7 июля Интерфакс, ссылаясь на источники в санитарной авиации региона.
"Обнаружены останки 19 человек (взрослых и детей), их направят на опознание и экспертизу", – сообщил собеседник агентства.
Напомним, обломки пассажирского самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке, были обнаружены во вторник, 6 июля. Самолет перестал выходить на связь и пропал с экранов локаторов.
По данным транспортной прокуратуры, самолет выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, на его борту находились 23 пассажира и шесть членов экипажа.