На месте крушения Ан-26 в России нашли останки 19 человек (видео)

Всего на борту потерпевшего крушение самолета находилось 28 человек, поиски погибших продолжаются.

На Камчатке (Российская Федерация) на месте крушения самолета Ан-26 спасатели обнаружили и извлекли останки 19 человек.

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Поиски погибших продолжаются, информирует в среду, 7 июля Интерфакс, ссылаясь на источники в санитарной авиации региона.

"Обнаружены останки 19 человек (взрослых и детей), их направят на опознание и экспертизу", – сообщил собеседник агентства.

[ + – ] Кадры с места крушения

Напомним, обломки пассажирского самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке, были обнаружены во вторник, 6 июля. Самолет перестал выходить на связь и пропал с экранов локаторов.

По данным транспортной прокуратуры, самолет выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана, на его борту находились 23 пассажира и шесть членов экипажа.