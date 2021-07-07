На місці катастрофи Ан-26 у Росії знайшли рештки 19 осіб (відео)

Усього на борту зруйнованого літака перебували 28 осіб, пошуки загиблих тривають.

На Камчатці (Російська Федерація) на місці катастрофи літака Ан-26 рятувальники знайшли і вилучили рештки 19 осіб.

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Пошуки загиблих тривають, інформує в середу, 7 липня, Інтерфакс, посилаючись на джерела в санітарній авіації регіону.

"Знайдені рештки 19 осіб (дорослих і дітей), їх спрямують на впізнання та експертизу", — повідомив співрозмовник агентства.

[ + – ] Кадри з місця аварії

Нагадаємо, уламки пасажирського літака Ан-26, який зник на Камчатці, були знайдені у вівторок, 6 липня. Літак принив виходити на звʼязок і зник з екранів локаторів.

За даними транспортної прокуратури, літак здійснював пасажирський рейс із Петропавловська-Камчатського в селище Палана, на його борту знаходилися 23 пасажири і шість членів екіпажу.