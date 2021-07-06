На Камчатці знайдені уламки зниклого вранці Ан-26 (фото)

За попередніми даними, вижилих під час катастрофи літака немає.

Уламки літака пасажирського літака Ан-26, який зник на Камчатці, знайдені. Про це повідомив гендиректор компанії "Камчатське авіапідприємство" Олексій Храбров.

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"Так, знайшли уламки літака. Де і за яких обставин, сказати не можу. Завтра тільки може бути інформація. На місце полетить літак зранку, вертоліт почне працювати", — сказав він.

[ + – ] Перше фото з місця аварії

[ + – ] Аеропорт "Палана"

Раніше про виявлення уламків літака агентству ТАСС повідомило джерело в екстрених службах. "Уламки літака знайдені неподалік від селища Палана. Перед падінням він зіткнувся із сопкою, що призвело до руйнування літака", — сказав співрозмовник. За його даними, вижилих під час катастрофи літака немає.

Уламки літака Ан-26 знайдені в 4-5 кілометрах від аеропорту з боку берегової лінії, повідомили в "Росавіації".

За інформацією МНС, уламки знайшли в 3,8 км від аеропорту. "До місця оперативно їдуть 26 рятувальників на всюдиходах", — сказали в пресслужбі відомства. Там додали, що через темряву і приплив, що почався, просування ускладнюється.

За інформацією ТАСС, уламки літака впали в Охотське море після зіткнення зі скелею. "Це значно ускладнить пошукову операцію", — сказав співрозмовник агентства.

На онлайн-табло аеропорту "Палана" зазначено, що рейс Палана — Петропавловськ-Камчатський з вильотом 6 липня затримується. Його повинен був здійснити літак, що розбився.

Нагадаємо, літак Ан-26 c пасажирами на борту припинив виходити на звʼязок і зник з екранів локаторів на Камчатці вдень (за місцевим часом) 6 липня. За даними транспортної прокуратури, літак здійснював пасажирський рейс із Петропавловська-Камчатського в селище Палана. На його борту знаходилися 23 пасажири і шість членів екіпажу.