На Камчатке найдены обломки пропавшего утром Ан-26 (фото)

По предварительным данным, выживших при катастрофе самолета нет.

Обломки самолета пассажирского самолета Ан-26, пропавшего на Камчатке, обнаружены. Об этом сообщил гендиректор компании "Камчатское авиапредприятие" Алексей Храбров.

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"Да, нашли обломки самолета. Где и при каких обстоятельствах, сказать не могу. Завтра только может быть информация. На место полетит самолет с утра, вертолет начнет работать", – сказал он.

[ + – ] Первое фото с места крушения

[ + – ] Аэропорт "Палана"

Ранее об обнаружении обломков самолета агентству ТАСС сообщил источник в экстренных службах. "Обломки самолета обнаружены неподалеку от поселка Палана. Перед падением он столкнулся с сопкой, что привело к разрушению самолета", – сказал собеседник. По его данным, выживших при крушении самолет нет.

Обломки самолета Ан-26 обнаружены в 4-5 километрах от аэропорта со стороны береговой линии, сообщили в "Росавиации".

По информации МЧС, обломки обнаружили в 3,8 км от аэропорта. "К месту оперативно следуют спасатели в количестве 26 человек на вездеходах", — сказали в пресс-службе ведомства. Там добавили, что из-за темноты и начавшегося прилива продвижение осложняется.

По информации ТАСС, обломки самолета упали в Охотское море после столкновения со скалой. "Это значительно затруднит поисковую операцию", — сказал собеседник агентства.

На онлайн-табло аэропорта "Палана" указано, что рейс Палана – Петропавловск-Камчатский с вылетом 6 июля задерживается. Его должен был выполнить разбившийся самолет.

Напомним, самолет Ан-26 c пассажирами на борту перестал выходить на связь и пропал с экранов локаторов на Камчатке днем (по местному времени) 6 июля. По данным транспортной прокуратуры, самолет выполнял пассажирский рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. На его борту находились 23 пассажира и шесть членов экипажа.