У Росії зник пасажирський літак Ан-28: на борту знаходилися 17 осіб (фото)

Зниклий з радарів літак Ан-28, судячи із сигналу аварійного маяка, міг здійснити аварійну посадку або розбитися в Бакчарському районі.

У Томській області безслідно зник пасажирський літак Ан-28, який здійснював рейс "Кедровий — Томськ", повідомляє Baza.

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За даними російських ЗМІ, останній сеанс звʼязку з пасажирським літаком Ан-28 був о 12:00, після цього часу пілоти припинили виходити на звʼязок.

На борту повітряного судна спрацював аварійний маяк, а пізніше літак зник із радарів через 29 хвилин після зльоту.

Сигнал аварійного маяка вказує, що пасажирський літак Ан-28, який здійснював рейс "Кедровий — Томськ" міг здійснити аварійну посадку або розбитися в Бакчарському районі.

За словами журналістів, на пошуки зниклого літака вилетів Мі-8 з медиками і рятувальниками. Ан-28 належить компанії "Сила", а на борту літака, за попередніми даними, було 17 осіб, серед яких три члени екіпажу та чотири дитини.

[ + – ] НП з літаком

Як повідомляє Telegram-канал 112, рік тому під час перевірки літака Ан-28 експерти зафіксували 8 порушень:

частина членів екіпажу не змогли пройти теоретичну підготовку з виведення повітряного судна зі складного просторового положення;

не пройшли тренування процедур аварійної евакуації на воді;

не пройшли періодичну підготовку з АСП повітряного судна;

не пройшли тренування процедур аварійної евакуації на суші.

Раніше Фокус повідомляв, що на Камчатці розбився пасажирський літак Ан-26. Повітряне судно припинило виходити на звʼязок і зникло з екранів радарів вдень 6 липня. Журналісти стверджували, що пілот міг помилитися у процесі пілотування в умовах поганої видимості, що призвело до авіакатастрофи із жертвами.

Пізніше Фокус розповідав, що рятувальники знайшли рештки 19 осіб на місці катастрофи Ан-26 на Камчатці. Усього на борту потерпілого крах літака перебували 28 осіб, а пошукова операція триває.